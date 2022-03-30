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    Оборот предприятий розничной торговли вырос на 4%

    Наибольший рост дохода от продаж отмечен у предприятий, занимающиеся розничной торговлей моторного топлива.Фото: Andras Kralla

    По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в феврале составил 683 миллиона евро и в сравнении с тем же месяцем 2021 года увеличился в постоянных ценах на 4%, сообщает департамент.

    По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доход от продаж в январе увеличился в годовом сравнении на 8%, однако в феврале рост замедлился. Доход от продаж увеличился как у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, так и у продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров. «Наибольший рост дохода от продаж отмечен у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, в которых по сравнению с февралем 2021 года рост составил 10%. У магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился на 4% и у продуктовых магазинов – на 2%», – отметила Пихлак.

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