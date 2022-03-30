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30 марта 2022 в 8:38 Поделиться:









Прогноз Банка Эстонии: в этом году экономика не вырастет

Экономист Банка Эстонии Каспар Оя. Фото: Liis Treimann

Будущее как эстонской, так и мировой экономики сейчас связано с российской военной агрессией и происходящим на Украине. Сделанные в нынешних условиях прогнозы сопровождены всеохватывающей неопределенностью, поскольку и цены на сырье, и проблемы с поставками в значительной степени зависят от хода войны и западных санкций против России, следует из прогноза Банка Эстонии.

«Деловые ведомости» приводят прогноз в полном объеме.

Объем эстонской экономики, измеренный в евро (в текущих ценах), в этом году вырастет значительно (более 9%), но если рост цен замедлится, то вполне вероятно, что рост экономики будет близок к нулю или даже уйдет в небольшой минус. К концу прошлого года экономика Эстонии достигла предела производственных мощностей, и предыдущие прогнозы указывали на резкое замедление роста. Изменившиеся геополитические условия и их влияние на экономику еще больше ухудшают перспективы. Ожидается, что в этом году в экономике будет наблюдаться нулевой рост или даже некоторое сокращение в постоянных ценах (номинальный объем экономики минус рост цен). Причинами остановки или небольшого снижения экономического роста являются спад торговли, снижение покупательной способности из-за более быстрого, чем ожидалось, роста цен, усиление неопределенности и отказ от разовых крупных сделок.

Доходы и налоговые поступления в этом году увеличатся. Поскольку из-за быстрого роста цен объем экономики в этом году значительно вырастет, рост заработной платы и доходов также останется устойчивым, хоть и несколько более медленным, чем рост цен. С точки зрения государственных финансов налоговые поступления, предназначенные для покрытия непредвиденных расходов (дополнительные расходы на оборону и помощь военным беженцам), будут выше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе.

Государство может помочь частному сектору быстрее адаптироваться к кризису. Компаниям, пострадавшим от потери рынков России, Беларуси и Украины, нужно помочь выйти на новые рынки. Людям, потерявшим работу в наиболее пострадавших секторах, можно помочь, найдя работу в других секторах. Недавний опыт коронакризиса показывает, что такие изменения возможно совершить в течение относительно короткого периода времени. Быстрая смена сфер работы также стала одной из причин, позволивших экономике Эстонии оправиться от коронакризиса быстрее, чем большинству других стран Европейского Союза.

Ожидается, что в ближайшие годы быстрый рост цен замедлится, поскольку цены на сырье перестанут расти. В этом году можно ожидать увеличения стоимости потребительской корзины примерно на 10%, что в основном обусловлено ​​ростом цен на энергоносители. В сложившейся ситуации очень сложно прогнозировать, какими будут цены на газ, электроэнергию и моторное топливо в ближайшие годы. Рост цен в Эстонии является одним из самых быстрых в еврозоне, и давление на повышение цен частично вызвано внутренними причинами.

Необходимо учитывать, что увеличение государственных расходов на эстонском рынке даст толчок и без того стремительному росту цен.

Если цель состоит в том, чтобы не оказать дополнительное давление на рост цен, то дополнительный бюджет на 2022 г. должен отражать только неожиданные разовые дополнительные расходы (дополнительные расходы на оборону и помощь беженцам), а меры помощи должны быть как можно более точно нацелены на тех, кому они необходимы.

Прогноз Банка Эстонии: