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Екатерина Мереминская

11 апреля 2022 в 10:04 Поделиться:









47-й день войны в Украине: делегации в Киеве, Папа Римский призывает к миру на Пасху

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве. Фото опубликовано офисом президента Украины. Фото: STRINGER

Военное вторжение России в Украину продолжается уже 47-й день. Главное к полудню 11 апреля:

За уикенд Киев посетили делегации ЕС и Великобритании. И если европейский визит был анонсирован заранее, то приезд премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стал сюрпризом. Он пообещал отправить Киеву дополнительно 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.

Делегация ЕС - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер - посетили Бучу в Киевской области, провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и встретились с беженцами. «Мы собрали 9,1 млрд евро на поддержку беженцам внутри и за пределами Украины. И еще большая поддержка готовится», - написала фон дер Ляйен.

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022

Пятый пакет санкций ЕС против России был опубликован в пятницу.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостановил деятельность в России. «В конце февраля компания Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Европейского Союза компания на неопределенный срок приостанавливает деятельность с клиентами в России», - «В конце февраля компания Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Европейского Союза компания на неопределенный срок приостанавливает деятельность с клиентами в России», - заявили в компании, отметив, что сотрудников Ericsson в России отправят в оплачиваемый отпуск.

Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка. На то, что французская финансовая группа Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России, На то, что французская финансовая группа Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России, обращает внимание «Новая газета. Европа» - новый проект, родственный остановившей выпуск из-за претензий российских властей «Новой газете».

Societe Generale продаст свою долю в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России «Интерросу» Владимира Потанина. «Благодаря этому соглашению, достигнутому после нескольких недель интенсивной работы, группа эффективно и упорядоченно выведет свои активы из России, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов», - сказали в Societe Generale.

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске унес по меньшей мере 52 жизни. Еще около 100 человек получили ранения, Еще около 100 человек получили ранения, сообщило в пятницу BBC со ссылкой на местные власти. На вокзале в тот момент находились тысячи человек, пытавшихся покинуть город. Вначале руководитель Донецкой областной администрации Павел Кириленко написал у себя в телеграм-канале, что удар был нанесен российской ракетой «Искандер». Позже он уточнил, что речь идет о ракете «Точка-У», «но сути это не меняет, поскольку россияне точно знали, куда целились». На обломках ракеты, упавшей в Краматорске, видна надпись «За детей».

Глава Харьковской областной администрации рассказал о новых обстрелах. По По данным Олега Синегубова, за 10 апреля ВС России совершили 66 обстрелов из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В результате погибли 11 мирных жителей, в том числе семилетний ребенок. Еще 14 человек получили ранения.

За время войны в Украине уже погибли как минимум 183 ребенка, сообщает Офис Генерального прокурора страны. Еще 342 получили ранения. Также обстрелы российских войск повредили 938 учебных заведений, из которых 87 полностью разрушены. По данным ООН количество погибших мирных жителей Украины - 1793. Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек, пишет УНИАН . Российское Минобороны не дает статистики по погибшему мирному населению и не берет на себя ответственность за их смерти.

Папа Римский призвал к прекращению огня в Украине на Пасху. Папа Римский Франциск провел первую с 2019 года публичную службу в честь Вербного воскресенья и Папа Римский Франциск провел первую с 2019 года публичную службу в честь Вербного воскресенья и призвал к прекращению огня в Украине на Пасху. В последние годы служба проходила в закрытом режиме в связи с ковидными ограничениями, пишет «Новая газета. Европа».

«Уберите оружие, начните пасхальное перемирие, но не для того, чтобы перезарядить оружие и снова начать сражаться, а для достижения мира путем реальных переговоров», - сказал Папа.