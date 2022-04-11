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11 апреля 2022 в 9:16 Поделиться:









TTJA ограничил доступ еще к четырем российским веб-сайтам

Фото: Скриншот

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сделал предписание предприятиям, предоставляющим услуги связи, заблокировать доступ к четырем веб-сайтам, которые «распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают агрессию, а также разжигают ненависть, что представляет угрозу общественному порядку в Эстонии», следует из пресс-релиза.

В рамках резолюции, департамент обязывает предприятия, оказывающие услуги связи, блокировать и сделать для конечного потребителя недоступными следующие веб-сайты:

1) smotrim.ru;

2) ontvtime.ru;

3) tokshow.online;

4) rus24.tv

Сейчас эти веб-сайты доступны на территории Эстонской Республики через услуги интернет-соединения, предоставляемые телекоммуникационными компаниями. Предписание действует 12 месяцев.

TTJA будет продолжать следить за контентом других вещательных каналов и веб-платформ и, при необходимости, ограничивать распространение каналов и веб-платформ, разжигающих ненависть. Департамент отмечает, что будет руководствоваться принципом, что принимаемые решения о блокировке должны быть обоснованными, взвешенными и соразмерными. Нарушение должно подтверждаться контекстом, что конкретный сайт или источник не содержит уравновешивающего сообщения. Свежую информацию о медиаканалах и веб-платформах, заблокированных со стороны TTJA, можно найти на главной странице TTJA в интернете.

На сегодняшний день TTJA запретил ретрансляцию семи телеканалов и ограничил доступ к 11 веб-сайтам. Вместе с примененными санкциями в Эстонии были запрещены более 40 телеканалов и более 50 веб-сайтов. В качестве альтернативных каналов, предложенных телекоммуникационными компаниями, зрителям было предоставлено несколько других новостных каналов (в том числе русскоязычных или с русскими субтитрами), например: Euronews RUS, Current Time/Nastojashee Vremja, Ukraina 24, 1+1 International, Inter+, TV3+, СуперГерои и другие. Помимо этого, недавно TTJA выдало разрешение на общереспубликанскую телетрансляцию русскоязычных каналов 3+ Estonia и Kino7.