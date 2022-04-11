  • Поделиться:

    TTJA ограничил доступ еще к четырем российским веб-сайтам

    Фото: Скриншот

    Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сделал предписание предприятиям, предоставляющим услуги связи, заблокировать доступ к четырем веб-сайтам, которые «распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают агрессию, а также разжигают ненависть, что представляет угрозу общественному порядку в Эстонии», следует из пресс-релиза.

    В рамках резолюции, департамент обязывает предприятия, оказывающие услуги связи, блокировать и сделать для конечного потребителя недоступными следующие веб-сайты:
    1) smotrim.ru;
    2) ontvtime.ru;
    3) tokshow.online;
    4) rus24.tv
    Сейчас эти веб-сайты доступны на территории Эстонской Республики через услуги интернет-соединения, предоставляемые телекоммуникационными компаниями. Предписание действует 12 месяцев.
    TTJA будет продолжать следить за контентом других вещательных каналов и веб-платформ и, при необходимости, ограничивать распространение каналов и веб-платформ, разжигающих ненависть. Департамент отмечает, что будет руководствоваться принципом, что принимаемые решения о блокировке должны быть обоснованными, взвешенными и соразмерными. Нарушение должно подтверждаться контекстом, что конкретный сайт или источник не содержит уравновешивающего сообщения. Свежую информацию о медиаканалах и веб-платформах, заблокированных со стороны TTJA, можно найти на главной странице TTJA в интернете.
    На сегодняшний день TTJA запретил ретрансляцию семи телеканалов и ограничил доступ к 11 веб-сайтам. Вместе с примененными санкциями в Эстонии были запрещены более 40 телеканалов и более 50 веб-сайтов. В качестве альтернативных каналов, предложенных телекоммуникационными компаниями, зрителям было предоставлено несколько других новостных каналов (в том числе русскоязычных или с русскими субтитрами), например: Euronews RUS, Current Time/Nastojashee Vremja, Ukraina 24, 1+1 International, Inter+, TV3+, СуперГерои и другие. Помимо этого, недавно TTJA выдало разрешение на общереспубликанскую телетрансляцию русскоязычных каналов 3+ Estonia и Kino7.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Alexela ждёт гарантий от правительства по СПГ-терминалу
Полиция: россияне все еще могут получить визу «D»
Молодой эстонец инвестирует с семи лет: доходность выше, чем у индексов
Влияние санкций
Всемирный банк: экономика Украины сократится на 45%, России - на 11%
По данным Всемирного банка, вторжение России в Украину приведет в нынешнем году к сокращению украинской экономики почти наполовину, или на 45,1%, сообщает Reuters.
По данным Всемирного банка, вторжение России в Украину приведет в нынешнем году к сокращению украинской экономики почти наполовину, или на 45,1%, сообщает Reuters.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: рост цен ускорился ещё больше
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Все мнения
Эпицентр
Нелегкие времена в сфере логистики: российскому направлению пора искать замену
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение