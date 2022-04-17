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    Экономисты: меры ЕС по защите потребителей от роста цен могут сыграть злую шутку

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Четыре крупнейшие страны ЕС анонсировали меры поддержки объемом в 80 млрд евро, призванные защитить потребителей и предприятия от резкого роста цен на энергоносители. Экономисты, однако, предупреждают, что многие из этих мер могут оказаться контрпродуктивными, пишет Financial Times.

    Германия, Франция, Италия и Испания отреагировали на рост цен на энергоносители, объявив о планах по снижению налогов и компенсации роста цен на топливо, электроэнергию и природный газ. Экономисты считают, что таким образом проблема усугубится, поскольку у частных лиц и предприятий будет меньше стимулов сокращать свое потребление. Это также затруднит избавление от зависимости от российских ископаемых видов топлива.
    «Это ужасно. Ценовой механизм должен быть эффективным, сигнализируя о дефиците. Тогда люди смогут решить, хотят ли они изменить свое поведение», - сказал профессор экономики Университета Нотр-Дам Рюдигер Бахманн.
    Многие европейские страны ввели субсидии для наиболее уязвимых социальных групп, чтобы помочь им справиться с ростом цен на энергоносители, который за последний год составил 45%. Основной причиной является сокращение поставок.
    Согласно исследованию аналитического центра Bruegel, только три из 25 оцениваемых стран не ввели подобных субсидий. Кроме того, 17 стран также снизили налоги или пошлины на электроэнергию, 10 стран – регулируют розничные цены на электроэнергию (в т.ч. Эстония), а три страны регулируют оптовые цены.
    «Субсидии на бытовую энергию – это безумие. Они снижают стимулы к сокращению потребления энергии. Давайте людям определенную сумму каждый месяц и пусть они сами решают, хотят ли они использовать ее для оплаты более высоких тарифов на газ или же сократить потребление и потратить ее на что-то другое».
    Член консультирующего правительство Германии совета экономических экспертов Вероника Гримм раскритиковала объявленный Берлином на прошлой неделе пакет мер помощи, который призван помочь предприятиям справиться с высокими ценами на энергоносители.
    Пакет будет включать «ограниченную по времени и узко направленную субсидию на расходы» для компаний, чьи расходы на электроэнергию выросли как минимум вдвое по сравнению с прошлым годом.
    «Очень прискорбно субсидировать использование ископаемого топлива путем прямого субсидирования потребления энергии, — сказала Гримм газете Die Welt. — В конечном счете, это поддерживает высокую стоимость газа на биржах».
    Кроме того, поддерживание спроса на высоком уровне может подорвать усилия ЕС по отказу от импорта энергоносителей из России, подчеркивает Financial Times. Недавно Брюссель согласовал запрет на импорт российского угля с августа этого года, и теперь обсуждает аналогичное эмбарго на импорт нефти.

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