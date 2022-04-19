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Rain Laane

19 апреля 2022 в 8:06 Поделиться:









DFDS увеличивает количество рейсов между Эстонией и Швецией

Грузопассажирское судно Patria Seaways, Фото: DFDS

Начиная с 18 апреля суда компании DFDS ежедневно совершает 16 рейсов между Эстонией и Швецией. Дополнительные рейсы по маршруту Палдиски-Капельшер будет осуществлять грузопассажирское судно Patria Seaways, сообщается в пресс-релизе.

«Объемы грузовых и пассажирских перевозок на маршруте Палдиски-Капельшер постоянно увеличиваются. Клиенты уже давно интересовались увеличением объемов перевозок и числа рейсов. Мы рады, что смогли пойти навстречу ожиданиям наших клиентов и увеличить количество рейсов в обоих направлениях», – прокомментировал руководитель эстонского подразделения компании DFDS Пеэтер Оясаар.

Благодаря возвращению Patria Seaways на судоходную линию между Эстонией и Швецией рейсы из обоих портов будут осуществляться каждый день. В направлении Капельшер в график также включен дополнительный вечерний рейс по воскресеньям, а в направлении Палдиски – по понедельникам, когда самый большой спрос.

«За последние годы, помимо объемов грузовых перевозок, на наших судах значительно увеличилось и количество пассажиров с автомобилями. Для них морская линия между Палдиски и Капельшером – самый простой и надежный способ попасть в Скандинавию. В начале летнего туристического сезона мы рады предложить нашим пассажирам рейсы в обоих направлениях практически каждый вечер», – добавил Оясаар.

DFDS – это европейская компания, занимающаяся морскими перевозками и логистикой и обслуживающая более 20 маршрутов. Суда компании перевозят более 5 миллионов пассажиров в год. В Балтийском море у компании DFDS девять судов на четырех маршрутах: Палдиски-Каппельшер, Клайпеда-Киль, Карлсхамн-Клайпеда и Копенгаген-Клайпеда. Эстонский филиал DFDS принадлежит концерну DFDS.