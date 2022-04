Новости

22 апреля 2022









Tallinna Soojus возглавит Калле Кландорф

Совет предприятия Tallinna Soojus избрал членом правления Калле Кландорфа, который приступит к работе в качестве руководителя предприятия с 1 июня.

Калле Кландорф выбран на основании открытого конкурса, в котором приняли участие 36 кандидатов. В следующий тур после подачи документов прошли восемь человек, специальная комиссия пригласила на собеседование четырех из них, в результате двое были представлены совету для окончательного выбора, сообщает столичная пресс-служба.

«Важнейшей целью предприятия Tallinna Soojus в ближайшие годы является нахождение действенного решения для сотрудничества города и предприятия Utilitas, - сказал член совета Tallinna Soojus Евгений Осиновский. – Договор Tallinna Soojus и Utilitas действует до конца 2031 года, но необходимые для развития сети теплофикации инвестиции имеют гораздо более продолжительный срок рентабельности. Уже сейчас вопрос уверенности в инвестициях замедляет развитие сети теплофикации. В сотрудничестве с горуправой предприятие Tallinna Soojus должно как можно скорее разработать новую модель организации».

Осиновский отметил, что совет счел важнейшим преимуществом кандидатуры Калле Кландорфа именно продолжительный опыт работы в горуправе и в совете предприятия, что создает хорошие предпосылки для успешного решения указанного вопроса.

«Все возрастающая цена на отопление ископаемыми видами топлива вынуждает искать и применять новые источники производства, и в сотрудничестве с Utilitas мы должны их отыскать, - сказал Калле Кландорф. – Однако для этого необходимы значительные инвестиции и создание новых возможностей производства, базирующихся не на ископаемых видах топлива, чтобы снизить долю природного газа. Цель – достичь углеродной нейтральности Таллиннской сети теплофикации не позднее 2030 года».

Калле Кландорф с 2018 по 2022 год был председателем Tallinna Soojus, он отвел свою кандидатуру от управления собранием совета, в ходе которого избирался председатель правления. Поскольку Кландорф был выбран членом правления Tallinna Soojus, его мандат в качестве члена совета прекратится 31 мая 2022 года.

С2011 по 2021 год Кландорф занимал должность вице-мэра Таллинна, до этого с 2005 по 2011 – был старейшиной района. С 1991 по 2005 год Калле Кландорф работал в полиции и в спецслужбе Эстонской Республики.

В выборную комиссию члена правления предприятия Tallinna Soojus входили городской канцлер Кайри Вахер, член правления Tallinna Soojus Энн Тонка, городской директор по персоналу Вильве Райк, председатель совета AS Utilitas Tallinn Прийду Нымм и, в качестве внешнего эксперта, генеральный директор департамента окружающей среды Райнер Вакра.

Предприятие Tallinna Soojus принадлежит городу. В 2021 году оборот Tallinna Soojus составлял 3,15 миллиона евро, прибыль за хозяйственный год составляла 2,24 миллиона евро. Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 19,82 миллиона евро. С 2001 года имущество AS Tallinna Soojus арендовано предприятием AS Utilitas Tallinn, которое обеспечивает функционирование сети теплофикации Таллинна, ее обновление и развитие современных решений. Задачей AS Tallinna Soojus является отслеживание исполнения указанных в договоре обязательств и в сотрудничестве с экспертами разработка программы развития сетей теплофикации города, следует из пресс-релиза.