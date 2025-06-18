Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 06.07.25, 14:08

Производитель окон и дверей: борьба идёт за каждый объект

По словам руководителя AS Rehpol Расмуса Томингаcа, на рынке можно заметить небольшие признаки улучшения, но в целом ситуация остаётся сложной: объёмы на внутреннем рынке не восстановились, и поскольку дела на экспортных рынках также идут не лучшим образом, предприятия вынуждены искать работу внутри страны — борьба идет за каждый объект.
Производителя окон не радует ни внутренний, ни экспортный рынок. Но надежда остается.
  • Производителя окон не радует ни внутренний, ни экспортный рынок. Но надежда остается.
  • Foto: Andras Kralla
От текущего года компания ожидала экономического роста и надеялась на оживление строительного рынка, рассказал Томингас в интервью порталу Ehitusuudised от 18 июня.
«Все думали, ждали и надеялись, что ситуация улучшится, но до нас рост объемов еще не дошел. Мы пока не чувствуем, что рынок восстановился. Конечно, тендеры на реновацию в какой-то степени поддерживают объемы, многое строится, но, учитывая, что и в соседних странах рынки находятся скорее в спаде, у местных предпринимателей остаются избыточные производственные мощности и объемы, и все борются за единичные объекты. В этом плане ничего веселого сейчас нет, скорее, время и ситуация по-прежнему сложные», – описал Томингас рыночное положение на фоне новостей о росте числа выданных разрешений на строительство.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подсказка
  • 30.06.25, 06:00
Как добиться разрешения на строительство дома и не поссориться с соседом?
Если вы хотите построить частный дом, но из-за условий общей планировки местные власти не разрешают этого делать, не стоит терять надежду. Пример жителей одной волости доказывает, что при обращении в нужные инстанции получить разрешение на строительство иногда все-таки можно.
Новости
  • 29.06.25, 10:09
Поставщик арендных работников: этим летом строительный рынок Финляндии активизировался
Качественная рабочая сила пользуется большим спросом, но найти ее по-прежнему крайне сложно
По словам Прийта Койка, исполнительного директора компании EstEmploy, предоставляющей арендную рабочую силу для строительного и промышленного секторов на финском рынке, в этом году количество их арендных работников в Финляндии увеличилось примерно на 20% по сравнению с прошлым летом, пишет портал ehitusuudised.ee.
Эпицентр
  • 26.06.25, 09:27
Застройщики о дефиците доступного жилья в Таллинне: если бы городские власти пошевелились, цены бы снизились
Как сделать квартиры более доступными? Варианты есть!
Жить в столице становится не под силу. Можно ли обеспечить более доступное жильё просто за счёт большего объёма застройки или с помощью каких-то промежуточных договоренностей — на этот счёт мнения застройщиков расходятся.
Новости
  • 26.06.25, 06:00
Драма в Копли и улица миллионеров: кто и зачем придумал «таллиннский дом»?
Таллинн – вероятно, крупнейший деревянный город Европы. Домов, построенных из дерева, в столице больше 10 000. Не меньше 500 из них – так называемые «дома таллиннского типа», Tallinna majad, ставшие визитной карточкой старых рабочих районов.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.07.25, 12:37
«Речь идет о банальной жадности»: новый удар по владельцам солнечных панелей может оказаться фатальным
Причина – десинхронизация с российской сетью
2
Новости
  • 04.07.25, 09:36
Эстонский проект должен был стать примером для Европы, но на деле только испортил природу
3
Новости
  • 04.07.25, 08:24
Город решил расторгнуть контракт с фирмой, с которой недавно заключил договор
4
Новости
  • 02.07.25, 16:30
Руководитель фабрики: на новой дороге в Нарве забыли сделать автобусную остановку
5
Новости
  • 05.07.25, 13:08
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
6
Новости
  • 03.07.25, 09:43
Эстонский рынок сделок, готовившийся к буму, столкнулся с суровой реальностью
ТОП сделок за полугодие

Последние новости

Новости
  • 06.07.25, 15:05
Рютте: Китай может попросить Россию напасть на НАТО
Новости
  • 06.07.25, 14:08
Производитель окон и дверей: борьба идёт за каждый объект
Новости
  • 06.07.25, 13:27
Вертолет Вяйно Калдоя упал в море
обновлено
Новости
  • 06.07.25, 11:44
Прибыль фирмы Отта Тянака снизилась, дивиденды выросли до 2,2 млн евро
Новости
  • 06.07.25, 11:03
В мае безработица в Эстонии резко превышала средний показатель еврозоны
Новости
  • 05.07.25, 15:24
Фирма Кристьяна Раху выплатила почти 12 млн евро дивидендов
Биржа
  • 05.07.25, 14:15
ОПЕК+ увеличивает добычу нефти быстрее ожидаемого
Новости
  • 05.07.25, 13:08
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США

Сейчас в фокусе

«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
Новости
  • 05.07.25, 13:08
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
Отключение балтийских стран от российской сети в феврале этого года привело к увеличению балансовых цен на электрорынке, что в итоге сильно ударит по мелким производителям электроэнергии.
Новости
  • 04.07.25, 12:37
«Речь идет о банальной жадности»: новый удар по владельцам солнечных панелей может оказаться фатальным
Причина – десинхронизация с российской сетью
Крупный предприниматель Мати Полли (справа) на открытии отеля Hilton в 2016 году.
Новости
  • 04.07.25, 17:21
Бизнес известных предпринимателей выплатит 6 млн евро дивидендов
Исполняющая обязанности главного инспектора по здравоохранению Джульет Ходжкинс выступает на пресс-конференции, на которой было объявлено о крупнейшем мошенничестве с медицинским страхованием в США.
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
Экологические организации оценивают, что в лесах французской страховой компании MAIF на Хийумаа были проведены вырубки, при этом не были сохранены ценные природные места.
Новости
  • 04.07.25, 09:36
Эстонский проект должен был стать примером для Европы, но на деле только испортил природу
Благодаря хеджированию валютных рисков пенсионные фонды LHV с начала года в целом показывают доходность лучше, чем у остальных. На фото: портфельный менеджер активно управляемых фондов LHV Кайус Кийврамеэс.
Биржа
  • 03.07.25, 08:27
Пенсионные фонды оказались под ударом с неожиданной стороны
Иллюстративное фото.
Новости
  • 04.07.25, 15:51
Партнер Baltic Workboats обменял дело всей жизни на громкие обещания
TNC-Components при содействии Кассы по безработице нашла очень большое количество сотрудников. Сотрудничество продолжается и будет продолжаться в будущем.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025