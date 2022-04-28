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Анне Быкова

28 апреля 2022 в 5:58 Поделиться:









"Война разрушила все планы" - основатель украинской компании о перестройке бизнеса в условиях вторжения

Российское вторжение полностью изменило условия, в которых работают украинские предприниматели. Как во время войны выживает и перестраивается бизнес, ДВ рассказал Александр Башкаленко, основатель украинской энергетической компании NextTrade. Хотя сейчас компания выполняет обязательства перед клиентами и сотрудниками, ее основатель опасается: когда война закончится, придется закрыться.

Команда NextTrade за три дня до начала войны Фото: Александр Башкаленко

По данным исследования, проведенного компанией Gradus Research по заказу Киевской школы экономики, объемы работы сократили до 85% предприятий в Украине. Из них 1% компаний полностью прекратил деятельность и не планирует ее возобновлять, 35% приостановлены до конца войны. Компания NextTrade - поставщик газа и электроэнергии для физических лиц, малого и среднего бизнеса - в числе немногих фирм, которые даже в условиях вторжения продолжают полноценную работу. Одновременно бизнес поддерживает армию крупными пожертвованиями и целевыми закупками.

Компания была основана в Киеве в 2016 году братьями Александром и Константином Башкаленко. Она стала одной из первых частных альтернатив государственным поставщикам-монополистам. NextTrade берет газ напрямую у компаний, занимающихся добычей газа на территории Украины, Европы (Норвегия, Дания) и Азии (Катар).

В 2020 году братья Башкаленко запустили еще один проект, MegaWatt - первый в Украине сервис дистанционной покупки газа и электроэнергии.

Сооснователи NextTrade и MegaWatt - Александр (слева) и Константин (справа) Башкаленко Фото: Александр Башкаленко

Люди не платят, но компания продолжает обслуживать клиентов

Руководитель NextTrade Александр Башкаленко рассказывает, что за два месяца войны более 25% клиентов компании потеряли дома, уехали из страны или были убиты. Еще 5% сообщили, что их жилье оккупировали и разорили российские солдаты. Часть клиентов не верят в возвращение домой и деоккупацию своих городов.

Большинство покупателей согласно заплатить за услуги, но просят отсрочки до конца войны. “Они просто не платят, и я их понимаю. За 50 дней войны (интервью записывалось на 50-й день войны - ред.) уровень неоплат достиг 70%. До войны он составлял всего 5%”, - говорит Александр. “Тем не менее, вместе с моим братом Константином мы приняли решение продолжать предоставлять услуги. Мы будем обслуживать всех клиентов и не начислять пеню до окончания войны. В финансовом плане это очень тяжелое решение, но оно осознанное и взвешенное”, - говорит Александр.

Они просто не платят, и я их понимаю. Александр Башкаленко

Для экономии бюджетов компании пришлось свернуть новые проекты, в том числе те, в которые уже были инвестированы крупные средства. С другой стороны, NextTrade удается сэкономить часть средств на оплате аренды офиса: арендодатель предложил вовсе не платить пока идет война. Но Александр и Константин отклонили эту идею: в итоге был найден компромисс в виде 50% оплаты.

Офис компании довольно небольшой - 150 квадратных метров. Он находится в Киеве, в бизнес-центре у метро Лукьяновская, и пока пустует. Компания перешла на удаленную работу. 15 марта район, где расположена штаб-квартира NextTrade подвергся обстрелу, часть зданий здесь были повреждены или разрушены.

Платят даже тем, кто не занят работой

К удаленной работе компания была готова, говорит Александр. “В управлении нашей компанией ничего не изменилось. За два года до войны коронавирус и волна локдаунов научили нас работать онлайн. Большинству сотрудников для работы нужны только ноутбук и розетка. Мне как руководителю - еще принтер и ручка, чтобы печатать и подписывать документы. Мы - современная компания; война не повлияла на эффективность труда. Но это, скорее, исключение из правил, чем общий тренд по Украине”, - отмечает сооснователь NextTrade.

Постоянный штат компании насчитывает 25 человек, еще примерно столько же трудятся на аутсорсе. Александр отмечает, что за время войны NextTrade не уволила ни одного сотрудника. “Скажу честно: изначально у нас были мысли о сокращениях. Но потом мы решили, что будет честно оставить коллектив в целостности. Всем нужны деньги, большинство вынуждены переехать. До конца войны мы будем платить зарплаты всем сотрудникам в полном объеме, даже тем, кто не имеет текущих задач”, - говорит Башкаленко.

Район метро "Лукьяновская" в Киеве, где расположена штаб-квартира NextTrade, после обстрелов. Фото: kyiv.comments.ua

Бизнес должен работать, иначе страна “остановится”

Он опасается, что роль людей, продолжающих работать во время войны, после ее окончания не будет оценена по достоинству: “Конечно, я считаю, что волонтеры - молодцы. Но такие же молодцы и все другие украинцы, кто остается на местах и делает качественно свою работу. Бизнес должен работать, иначе страна “остановится”. Волонтерить - это круто, но и работать, платить налоги, производить товары, начислять зарплаты - это тоже круто”.

Волонтерить - это круто, но и работать, платить налоги, производить товары, начислять зарплаты - это тоже круто.

В первый день войны компания NextTrade отправила на официальный счет Министерства обороны Украины 1 млн гривен (прим. 32 тыс. евро - прим. ред.). Это пожертвование составило 20-ю часть от всей суммы пожертвований на армию, собранных за первый день вторжения. Сегодня энергетический трейдер продолжает совершать целевые закупки для украинских солдат. “Периодически к нам обращаются ребята из военных частей с просьбой закупить им планшеты, бойлеры, дроны или другую нужную технику. Мы покрываем эти затраты, понимая, что это - реальные нужды солдат”, - добавляет Александр Башкаленко.

Говоря о послевоенных перспективах, сооснователь NextTrade настроен пессимистично. Компания приняла решение не обращаться в суд по долгам за газ и электричество. Башкаленко объясняет, что в условиях, когда клиенты лишились дохода, крыши над головой или даже погибли, требовать погашения счетов было бы бесчеловечно. Но такое решение грозит бизнесу крахом: “Боюсь, что после окончания войны мы закроем нашу компанию. Груз экономической нестабильности, инфляции, курсовых разниц и долга населения вынудит нас объявить компанию банкротом… Война поменяла все и разрушила все планы. Я верю, что, когда все закончится, то в сознании людей что-то поменяется. Коррупция, которая была на каждом уровне государства, будет искоренена. И в новых условиях вести бизнес станет легче. Тогда мы вернемся”.