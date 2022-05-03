  • Поделиться:

    Правительство передало парламенту проект допбюджета на €803 млн

    Valitsuse pressikonverents, peaminister Kaja Kallas. Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix BalticsФото: Andras Kralla

    Правительство передало парламенту проект дополнительного госбюджета в размере 803 миллиона евро.

    Деньги пойдут на нужды украинских беженцев, укрепление обороны и энергобезопасность. На каждую из этих сфер правительство хочет выделить около 250 миллионов евро.
    Премьер-министр Кая Каллас, представляя проект бюджета парламенту, назвала его "бюджетом с украинским лицом", передает "Актуальная камера".
    "Факт, что в Европе идет война, и нам необходимо делать расходы, которые смогут уменьшить последствия этой войны, невозможно их не сделать", - сказала Каллас.
    Депутат Рийгикогу от фракции "Отечество" раскритиковал этот проект, заявив, что в нём не выделены деньги на строительство пограничной инфраструктуры, предусмотрено лишь шесть миллионов евро на покупку систем вооружения и нет ни одной меры для обуздания инфляции.
    Поделиться:
  • Самое читаемое

Инспекция грозит OG Elektra штрафом на €20 млн
Krimelte не намерена уходить из России
Грузовики больше недели стоят в очереди, чтобы пройти границу с Россией
Влияние санкций
Tata Steel прекращает закупку российского угля
Индийская Tata Steel, одна из крупнейших в мире сталелитейных компаний, отказывается от дальнейших закупок российского угля, сообщает Financial Times.
Индийская Tata Steel, одна из крупнейших в мире сталелитейных компаний, отказывается от дальнейших закупок российского угля, сообщает Financial Times.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Интерес к подписке на акции Punktid Technologies оказался невысоким
Инвесторы подписались лишь на 58% акций компании Punktid Technologies, предложенных в ходе первичного публичного размещения.
Инвесторы подписались лишь на 58% акций компании Punktid Technologies, предложенных в ходе первичного публичного размещения.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Михкель Нестор: деньги всё не заканчиваются?
Несмотря на быструю инфляцию, ситуация в эстонской экономике, похоже, за последнее время изменилась не сильно: людям хватает денег как для увеличения потребления, так и для сбережений, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Как же события будут развиваться дальше?
Несмотря на быструю инфляцию, ситуация в эстонской экономике, похоже, за последнее время изменилась не сильно: людям хватает денег как для увеличения потребления, так и для сбережений, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Как же события будут развиваться дальше?
Все мнения
Эпицентр
Силламяэ готовится к сокращениям людей и расходов. Тийт Вяхи: «У нас есть план B, C, D и E. До свиданья!»
Над компаниями и регионами, которые были тесно связаны с Россией, сгущаются тучи. В Ида-Вирумаа ряд крупных предприятий и значимых работодателей уже ощущают на себе нешуточные последствия санкций. Город Силламяэ, где крупнейшими работодателями являются Силламяэский порт и его терминалы, столкнется с сокращениями людей и падением дохода.
Над компаниями и регионами, которые были тесно связаны с Россией, сгущаются тучи. В Ида-Вирумаа ряд крупных предприятий и значимых работодателей уже ощущают на себе нешуточные последствия санкций. Город Силламяэ, где крупнейшими работодателями являются Силламяэский порт и его терминалы, столкнется с сокращениями людей и падением дохода.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как потерять 20 миллиардов за два дня
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение