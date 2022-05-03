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dv.ee

3 мая 2022 в 5:43 Поделиться:









Правительство передало парламенту проект допбюджета на €803 млн

Valitsuse pressikonverents, peaminister Kaja Kallas. Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Фото: Andras Kralla

Правительство передало парламенту проект дополнительного госбюджета в размере 803 миллиона евро.

Деньги пойдут на нужды украинских беженцев, укрепление обороны и энергобезопасность. На каждую из этих сфер правительство хочет выделить около 250 миллионов евро.

Премьер-министр Кая Каллас, представляя проект бюджета парламенту, назвала его "бюджетом с украинским лицом", передает "Актуальная камера"

"Факт, что в Европе идет война, и нам необходимо делать расходы, которые смогут уменьшить последствия этой войны, невозможно их не сделать", - сказала Каллас.

Депутат Рийгикогу от фракции "Отечество" раскритиковал этот проект, заявив, что в нём не выделены деньги на строительство пограничной инфраструктуры, предусмотрено лишь шесть миллионов евро на покупку систем вооружения и нет ни одной меры для обуздания инфляции.