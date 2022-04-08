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    Eesti Energia пока не получала распоряжения по поводу резервных мощностей

    Глава Eesti Energia Хандо Суттер.Фото: Raul Mee

    Хотя министр экономики и инфраструктуры Таави Аас в начале марта объявил, что представил правительству изменения в ожиданиях собственника Eesti Energia, согласно которому продлевается обязанность Eesti Energia по обеспечению резервных мощностей в объеме 1000 мегаватт, концерн до сих пор не получил такого распоряжения ни от общего собрания, ни от министра финансов, пишет rus.err.ee.

    Правительство планирует продлить обеспечение резервных мощностей в объеме 1000 МВт на неопределенный срок с 2023 года, но компания Eesti Energia не получила такого распоряжения, сказал глава концерна Хандо Суттер в передаче "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio.
    "Ожидания собственника очень понятны, этот документ можно найти на сайте Министерства финансов. Документ пока не менялся, резервные мощности в объеме 1000 МВт надо сохранять до конца 2023 года, но обсуждение продолжается", - сказал Суттер, добавив, что в правительстве будут обсуждать этот вопрос в течение апреля.
    По словам Суттера, Eesti Energia не планирует отправлять тепловые электростанции, необходимые для обеспечения резервных мощностей, в металлолом, но необходимо как можно скорее узнать, какие обязанности возлагает на Eesti Energia собственник, то есть государство. Суттер отметил, что старые электростанции преимущественно связаны с расходами, и с собственником необходимо согласовать, каким образом вместе с обеспечением резервных мощностей будут покрываться миллионные расходы.

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