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dv.ee

8 апреля 2022 в 14:02 Поделиться:









Eesti Energia пока не получала распоряжения по поводу резервных мощностей

Глава Eesti Energia Хандо Суттер. Фото: Raul Mee

Хотя министр экономики и инфраструктуры Таави Аас в начале марта объявил, что представил правительству изменения в ожиданиях собственника Eesti Energia, согласно которому продлевается обязанность Eesti Energia по обеспечению резервных мощностей в объеме 1000 мегаватт, концерн до сих пор не получил такого распоряжения ни от общего собрания, ни от министра финансов, пишет rus.err.ee.

Правительство планирует продлить обеспечение резервных мощностей в объеме 1000 МВт на неопределенный срок с 2023 года, но компания Eesti Energia не получила такого распоряжения, сказал глава концерна Хандо Суттер в передаче "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio.

"Ожидания собственника очень понятны, этот документ можно найти на сайте Министерства финансов. Документ пока не менялся, резервные мощности в объеме 1000 МВт надо сохранять до конца 2023 года, но обсуждение продолжается", - сказал Суттер, добавив, что в правительстве будут обсуждать этот вопрос в течение апреля.

По словам Суттера, Eesti Energia не планирует отправлять тепловые электростанции, необходимые для обеспечения резервных мощностей, в металлолом, но необходимо как можно скорее узнать, какие обязанности возлагает на Eesti Energia собственник, то есть государство. Суттер отметил, что старые электростанции преимущественно связаны с расходами, и с собственником необходимо согласовать, каким образом вместе с обеспечением резервных мощностей будут покрываться миллионные расходы.