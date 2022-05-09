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Алексей Шишкин

9 мая 2022 в 9:10 Поделиться:









За время войны в Украине Нарвские промпарки покинули две компании

Глава целевого учреждения «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA) Теэт Куусмик. Фото: Raul Mee

С момента начала боевых действий в Украине от инвестиций в промышленные парки в Нарве, расположенные в считанных километрах от российской границы, отказались только две компании. При этом только из РФ администрация территорий получила около десятка новых заявок, но принять их пока проблематично.

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Только две компании из примерно 60, работающих на территории Нарвских промышленных парков, на фоне войны в Украине решили отказаться от инвестиций, сообщил ДВ глава целевого учреждения «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA) Теэт Куусмик.

По словам управляющего парком, территория продолжает получать новые заявки от предпринимателей. В том числе около 10 заявок в IVIA поступило от российских фирм. Куусмик поясняет, что существующие ограничения на экономические взаимодействия с РФ, а также ограничения выдачи виз, не позволяют их принять. В то же время те фирмы, которые успели до войны открыть в Эстонии расчетные счета, оформить э-резидентство, продолжают работу на территории промышленного парка.

Также в будущем IVIA надеется вновь вернуться к приему заявок от предпринимателей из России. «Сейчас "забор" (санкционные и бюрократические барьеры между странами, прим. ДВ) максимально высокий, но, когда война закончится, он может вновь стать пониже, тогда мы рассчитываем возобновить сотрудничество с российским бизнесом», - отмечает Куусмик.

В Нарве IVIA управляет двумя промышленными парками на юго-западной окраине города. Суммарная площадь парков «Кадастику» и «Кулгу» составляет 150 Га, всего на двух территориях имеется 74 участка для размещения предприятий от 0,3 до 3,5 Га.