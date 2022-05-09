За время войны в Украине Нарвские промпарки покинули две компании
Глава целевого учреждения «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA) Теэт Куусмик.Фото: Raul Mee
С момента начала боевых действий в Украине от инвестиций в промышленные парки в Нарве, расположенные в считанных километрах от российской границы, отказались только две компании. При этом только из РФ администрация территорий получила около десятка новых заявок, но принять их пока проблематично.
Только две компании из примерно 60, работающих на территории Нарвских промышленных парков, на фоне войны в Украине решили отказаться от инвестиций, сообщил ДВ глава целевого учреждения «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA) Теэт Куусмик.
По словам управляющего парком, территория продолжает получать новые заявки от предпринимателей. В том числе около 10 заявок в IVIA поступило от российских фирм. Куусмик поясняет, что существующие ограничения на экономические взаимодействия с РФ, а также ограничения выдачи виз, не позволяют их принять. В то же время те фирмы, которые успели до войны открыть в Эстонии расчетные счета, оформить э-резидентство, продолжают работу на территории промышленного парка.
Также в будущем IVIA надеется вновь вернуться к приему заявок от предпринимателей из России. «Сейчас "забор" (санкционные и бюрократические барьеры между странами, прим. ДВ) максимально высокий, но, когда война закончится, он может вновь стать пониже, тогда мы рассчитываем возобновить сотрудничество с российским бизнесом», - отмечает Куусмик.
В Нарве IVIA управляет двумя промышленными парками на юго-западной окраине города. Суммарная площадь парков «Кадастику» и «Кулгу» составляет 150 Га, всего на двух территориях имеется 74 участка для размещения предприятий от 0,3 до 3,5 Га.
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