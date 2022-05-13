TTJA рассмотрит заявки на строительство 20 морских ветропарков
Среди желающих построить ветропарки в Эстонии - энергетический концерн Utilitas, Sunly, Saare Wind Energy совместно с голландской компанией Van Oord, немецкий энергетический гигант RWE и многие другие.Фото: Liis Treimann
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) приступит к долгожданному рассмотрению заявок на получение разрешений на застройку 20 морских ветропарков, пишет Äripäev.
В настоящее время TTJA и правительство уже инициировали процедуры получения разрешений на застройку (hoonestusluba) 4 морских ветряных электростанций и 1 отдельной ветряной турбины. Кроме того, вчера в TTJA было подано 20 заявок на застройку морских ветряных электростанций, ожидавших составления планировки морской территории. Теперь, когда планировка составлена, TTJA может приступить к обработке заявок.
Контент доступен только подписчикам.
войти!
undefined
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!