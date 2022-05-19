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dv.ee

19 мая 2022 в 6:43 Поделиться:









Брюссель выделит странам ЕС 300 млрд евро на отказ от российских энергоресурсов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что Брюссель предоставит странам Европейского Союза около 300 млрд евро, чтобы помочь им отказаться от российских энергоносителей.

«ЕС может заменить ископаемое топливо из России поставками из других стран, чистыми источниками энергии и энергосбережением», – сказала фон дер Ляйен, передает rus.err.ee.

«Брюссель выделит около 300 млрд евро, чтобы помочь Европе отказаться от российской энергии. Около 72 млрд евро поступит в виде субсидий и 225 млрд евро – в виде займов», – добавила президент Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, комиссия предлагает увеличить долю энергии из возобновляемых источников с 40% до 45% к 2030 году. Комиссия также предлагает предоставить Украине в этом году дополнительную поддержку в размере 9 млрд евро, передает BBC.