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19 мая 2022 в 7:20 Поделиться:









Российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Из-за прекращения импорта из Европы переработчики текстиля в России остались почти без сырья – теперь в стране необходимо нарастить сбор вторичного текстиля в семь раз, подсчитали участники рынка, пишет РБК.

Российские переработчики текстиля в мае перестали завозить импортное сырье, на которое приходилось 73% объема, необходимого для их работы, сообщил РБК гендиректор «Лаут Ресайклинг» (перерабатывал до 700 т текстиля в месяц, около 40% рынка) Евгений Садовский.

После приостановки работы в России шведской сети H&M, в магазинах которой собирали старую одежду, с рынка ушло еще 12% сырья, отметил Садовский. Пока дефицит восполнить не удается, а цены на российский вторичный текстиль выросли втрое, отмечает директор по производству подмосковной компании «Т-текстиль» (перерабатывала до 250 т сырья в месяц) Александр Завгородний.

Реформа механизма расширенной ответственности производителя (РОП) может увеличить объемы сбора и переработки текстиля в России до 100 тыс. т в год, однако на запуск системы с учетом мер господдержки может уйти до двух лет, сообщает издание.

РОП предполагает увеличение экосбора, что позволит установить дополнительные контейнеры для сбора текстиля, создать новые мощности для его переработки и напрямую субсидировать участников этого рынка.