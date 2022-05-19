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    Российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Из-за прекращения импорта из Европы переработчики текстиля в России остались почти без сырья – теперь в стране необходимо нарастить сбор вторичного текстиля в семь раз, подсчитали участники рынка, пишет РБК.

    Российские переработчики текстиля в мае перестали завозить импортное сырье, на которое приходилось 73% объема, необходимого для их работы, сообщил РБК гендиректор «Лаут Ресайклинг» (перерабатывал до 700 т текстиля в месяц, около 40% рынка) Евгений Садовский.
    После приостановки работы в России шведской сети H&M, в магазинах которой собирали старую одежду, с рынка ушло еще 12% сырья, отметил Садовский. Пока дефицит восполнить не удается, а цены на российский вторичный текстиль выросли втрое, отмечает директор по производству подмосковной компании «Т-текстиль» (перерабатывала до 250 т сырья в месяц) Александр Завгородний.
    Реформа механизма расширенной ответственности производителя (РОП) может увеличить объемы сбора и переработки текстиля в России до 100 тыс. т в год, однако на запуск системы с учетом мер господдержки может уйти до двух лет, сообщает издание.
    РОП предполагает увеличение экосбора, что позволит установить дополнительные контейнеры для сбора текстиля, создать новые мощности для его переработки и напрямую субсидировать участников этого рынка.

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