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2 июня 2022 в 7:17 Поделиться:









Чрезвычайная ситуация в здравоохранении в Эстонии отменяется

По состоянию на утро понедельника 30 человек нуждаются в больничном лечении из-за симптоматического COVID-19. Всего в больницах завершено 17 905 случаев заболевания COVID-19 у 17 037 человек. Фото: Liis Treimann

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения будет прекращена решением генерального директора Департамента здоровья. Угроза чрезвычайной ситуации сохраняется, сообщает пресс-служба департамента.

Генеральный директор Департамента здоровья Биргит Лао подписала решение о снижении уровня готовности поставщиков услуг здравоохранения с 1 июня. Вместо второго уровня готовности поставщиков услуг здравоохранения вступает в силу первый уровень. Это означает изменение уровня готовности прежде всего для скорой помощи, поставщиков стационарной специализированной помощи и общей медицинской помощи, которые смогут вернуться к восстановлению резервов и нормальной деятельности, осуществляемой в условиях готовности.

По словам генерального директора Департамента здоровья, количество койко-мест для инфекционно опасных пациентов с COVID-19 в сети больниц будет сокращаться. Согласно реорганизации коечного фонда, останется 134 койко-места для лечения инфекционно опасных пациентов с COVID-19, что позволит сосредоточиться на восстановлении планового лечения и пополнении запаса активности.

В Эстонии чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией COVID-19, имеет место быть с 11 августа прошлого года, когда на больничном лечении находились 63 пациента с COVID-19. По состоянию на утро понедельника 30 человек нуждаются в больничном лечении из-за симптоматического COVID-19. Всего в больницах завершено 17 905 случаев заболевания COVID-19 у 17 037 человек. В соответствии с эпидемиологической оценкой, R0 = 0,89, и, согласно матрице риска, учитывающей госпитализацию, уровень опасности распространения коронавируса является низким. Доля людей с завершенным курсом вакцинации в Эстонии составляет 63,7%.

По словам генерального директора Департамента здоровья Биргит Лао, в будущем больше ответственности будет возложено на самих людей. «Сейчас настало время для заботливого и ответственного поведения в отношении здоровья с соблюдением мер профилактики, которым мы уже научились», — пояснил она. По словам Лао, в случае развития симптомов вирусного заболевания следует остаться дома и при необходимости обратиться к врачу. «Пандемия COVID-19 продолжается уже более двух лет. За это время население приобрело необходимые навыки для предотвращения заражения», – сказала Лао, добавив, что Департамент здоровья продолжит следить за ситуацией и информировать людей об эпидемиологических изменениях.

Управление здравоохранением во время кризиса основывается на принципе, что средства подлежат ограничению и перераспределению, прежде всего для обеспечения возможности оказания неотложной помощи. Опасная ситуация в здравоохранении в Эстонии распределена по трем категориям.

• уровень 3 — применяется в случае, если речь идет об обширном кризисе;

• уровень 1 — применяется в случае угрозы кризиса;

• уровень 2 — применяется в случае кризиса, т. е. угроза материализовалась и нарушает работу жизненно важных служб.