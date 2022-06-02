В рамках исключения некоторым россиянам и белорусам разрешат жить и работать в Эстонии
Исключения будут введены в том числе для журналистов. Фото: Andras Kralla
Правительство разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство впущенным в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Беларуси, сообщило коммуникационное бюро правительства.
Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным Министерством иностранных дел российским и белорусским журналистам, например, из Associated Press.
Исключение распространяется также на тех белорусских граждан, которым Департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.
По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Беларуси выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе.
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