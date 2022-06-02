  • Поделиться:

    В рамках исключения некоторым россиянам и белорусам разрешат жить и работать в Эстонии

    Исключения будут введены в том числе для журналистов. Фото: Andras Kralla

    Правительство разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство впущенным в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Беларуси, сообщило коммуникационное бюро правительства.

    Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным Министерством иностранных дел российским и белорусским журналистам, например, из Associated Press.
    Исключение распространяется также на тех белорусских граждан, которым Департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.
    По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Беларуси выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
The Insider: у депутата Госдумы есть семейные связи в Эстонии
Глава Фининспекции: нужно готовиться к стагфляции
Влияние санкций
На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Новым владельцем Wolt стала американская компания DoorDash
Биржевая американская компания DoorDash завершила сделку по приобретению Wolt Enterprise, пишет
Биржевая американская компания DoorDash завершила сделку по приобретению Wolt Enterprise, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: энергия по разумной цене – обязанность государства
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Все мнения
Эпицентр
Инфобанк Äripäev подал в суд на Инспекцию по защите данных
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: айтишечка, чего падаешь?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение