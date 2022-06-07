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7 июня 2022 в 12:08 Поделиться:









Йозинг: продукты питания продолжат дорожать, но медленнее

По мнению директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, определенные продукты питания могут дополнительно подорожать, но этот рост уже не будет таким существенным, как в последние месяцы. Фото: Andras Kralla

По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, основное повышение цен на продукты питания в Эстонии уже произошло, и дальше цены будут расти медленнее, но их уровень уже очень высокий.

«Возможно, мы придем к следующему периоду, когда индекс [потребительских цен] будет очень маленький, но это не значит, что уровень [цен] будет низким, потому что база уже высокая. Приведу пример подсолнечного масла: если раньше оно стоило 1,50-1,60 евро, то теперь стоит 3 евро. Но цена и останется около 3 евро, снижаться не будет», – сказала Йозинг во вторник радионовостям ERR , комментируя майскую статистику инфляции.

По мнению Йозинг, определенные продукты питания могут дополнительно подорожать, но этот рост уже не будет таким существенным, как в последние месяцы.

«В каких-то группах, конечно, еще подорожает. Война в Украине, несомненно, повлияет на рынок зерна, а это, в свою очередь, влияет на мясо, молочные продукты... Если у фермеров факторы производства дороже, то и продукты дороже. Рост цен на продукты не прекратится, но я думаю, что основной шок с [ценами на] продукты уже произошел», – сказала директор Института конъюнктуры.

По ее мнению, несмотря на дороговизну продуктов питания, наибольшей проблемой для людей станут высокие цены на энергоресурсы, спрос на которые значительно менее эластичен: «Надо понимать, что осенью и зимой у нас будет очень тяжелая ситуация с этой энергией. Все это повторится: людям не будет хватать денег на отопление, на покупку дров, счета за квартиру будут очень большими».