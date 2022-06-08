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    Российская фарминдустрия испытывает нехватку устройств для контроля качества лекарств

    Хроматографические колонки необходимы при разработке новых препаратов, а также используются для контроля качества на каждом этапе при производстве уже зарегистрированных лекарств, позволяя выявлять в том числе посторонние примеси. Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex, пишет «Коммерсатъ».

    Эти устройства необходимы при разработке новых препаратов, а также используются для контроля качества на каждом этапе при производстве уже зарегистрированных лекарств, позволяя выявлять в том числе посторонние примеси.
    Найти аналоги колонкам компаний США и ЕС сложно, а в России их не производят – у некоторых производителей запасов хватит в лучшем случае на полгода. На данный момент российские фармпроизводители закупают хромотографические колонки через посредников и рассчитывают найти замену в Китае, однако такие закупки обходятся дороже, а сроки поставок становятся дольше.
    Однако нехваткой хроматографических колонок трудности фармпроизводителей не исчерпываются. Гораздо серьезней может оказаться проблема с хроматографами (прибор для разделения смеси веществ методом хроматографии – прим.ред), ввоз которых в Россию, в отличие от колонок, запрещен в рамках санкций ЕС, предупреждают два дистрибутора. По этой причине, говорит собеседник «Ъ», многие фармпроизводители не смогут обновить это оборудование, а также лишатся сервисного обслуживания.

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