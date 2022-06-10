  • Поделиться:

    Tele2, Telia и Bite поборются за вторую лицензию 5G

    Проведенный ранее аукцион на первую лицензию выиграла телекоммуникационная компания Elisa Eesti. Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В пятницу начинается аукцион на вторую лицензию сети мобильной связи пятого поколения (5G), в котором примут участие три компании.

    Вторая лицензия будет предложена по стартовой цене 1 597 000 евро, в конкурсе примут участие Tele2 Eesti AS, Telia Eesti AS и литовская UAB Bite Lietuva, пишет rus.err.ee.
    Проведенный ранее аукцион на первую лицензию выиграла телекоммуникационная компания Elisa Eesti, которая в итоге заплатила за нее 7 206 208 евро, а также госпошлину 81 900 евро.
    В общей сложности в Эстонии будет предоставлено три лицензии на строительство сетей связи 5G. По условиям лицензии ее получатель в течение года обязан обеспечить доступ к сети 5G, а в течение двух лет установить по стране не менее 200 базовых станций нового стандарта, в том числе 100 – в столичном регионе и не менее пяти в каждом из остальных 14 уездов.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Зеленый переход: Эстонию можно превратить в историю успеха
Шведский магнат и Тармо Лаанету продают сеть Südameapteek
Ралли на рынке недвижимости близится к концу? Не факт, считают эксперты
Влияние санкций
Военный блог Райво Варе: удар по российскому нефтебизнесу оказался ощутимым
Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Inbank получил от Финансовой инспекции разрешение учредить филиал в Чехии
Inbank получил от Центробанка Чехии разрешение оказывать финансовые услуги в Чехии. В апреле соответствующее разрешение выдала также Финансовая инспекция Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.
Inbank получил от Центробанка Чехии разрешение оказывать финансовые услуги в Чехии. В апреле соответствующее разрешение выдала также Финансовая инспекция Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Все мнения
Эпицентр
Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии
Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: владелец Tesla захотел сократить 9900 человек
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение