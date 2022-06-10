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10 июня 2022 в 7:14 Поделиться:









Tele2, Telia и Bite поборются за вторую лицензию 5G

Проведенный ранее аукцион на первую лицензию выиграла телекоммуникационная компания Elisa Eesti. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В пятницу начинается аукцион на вторую лицензию сети мобильной связи пятого поколения (5G), в котором примут участие три компании.

Вторая лицензия будет предложена по стартовой цене 1 597 000 евро, в конкурсе примут участие Tele2 Eesti AS, Telia Eesti AS и литовская UAB Bite Lietuva, пишет rus.err.ee.

Проведенный ранее аукцион на первую лицензию выиграла телекоммуникационная компания Elisa Eesti, которая в итоге заплатила за нее 7 206 208 евро, а также госпошлину 81 900 евро.

В общей сложности в Эстонии будет предоставлено три лицензии на строительство сетей связи 5G. По условиям лицензии ее получатель в течение года обязан обеспечить доступ к сети 5G, а в течение двух лет установить по стране не менее 200 базовых станций нового стандарта, в том числе 100 – в столичном регионе и не менее пяти в каждом из остальных 14 уездов.