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dv.ee

6 мая 2022 в 6:37 Поделиться:









Цена первой лицензии 5G в Эстонии на торгах подскочила на миллион евро

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На начавшемся во вторник аукционе по распределению лицензий на мобильную связь пятого поколения (5G), на которые в Эстонии претендуют четыре компании, предложения уже превысили начальную цену на миллион евро.

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Во вторник начались торги за первую лицензию, в конкурсе участвуют компании Elisa, Telia, Tele2 и Bite, пишет rus.err.ee.

Стартовая цена составила 1 597 000 евро, к вечеру вторника за первую лицензию было предложено два миллиона евро, а самое высокое предложение четверга достигло 2,6 млн евро, сообщил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Аукцион может быть завершен т.н. "пустым туром", когда никто не сделает предложение, превышающее наивысшую цену предыдущего тура - в таком случае будет объявлен победитель, и на торги выставят вторую лицензию. Первая лицензия дает право предлагать мобильную связь стандарта 5G в частотных диапазонах 3410-3480 МГц ja 3600-3660 МГц.