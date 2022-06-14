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14 июня 2022 в 12:43 Поделиться:









Департамент конкуренции возглавит Эвелин Пярн-Леэ

Эвелин Пярн-Леэ, которая в настоящее время работает присяжным адвокатом, планирует сосредоточиться на эффективности надзора и защите общей конкурентной среды. Фото: Eiko Kink

Новым генеральным директором Департамента конкуренции станет Эвелин Пярн-Леэ, которая вступит в должность 8 августа.

Как сообщила министр юстиции Марис Лаури в пресс-релизе, у Пярн-Леэ есть опыт работы как в частном, так и в государственном секторах, поэтому при управлении ведомством она сможет видеть общую картину.

«Надзор за конкуренцией должен быть эффективным – в обществе много подозрений касательно соглашений конкурентов. Мои ожидания к новому главе состоят в том, чтобы Департамент конкуренции анализировал, являются ли эти подозрения правдивыми. Кроме того, департамент должен оценивать риски, связанные с консолидацией, и в нынешней ситуации с инфляцией быть особенно требовательным, исполняя роль регулятора», – сообщила Лаури.

Эвелин Пярн-Леэ, которая в настоящее время работает присяжным адвокатом, планирует сосредоточиться на эффективности надзора и защите общей конкурентной среды: «Активная конкурентная политика и ее успешная реализация являются ключевым инструментом повышения общего экономического благосостояния государства и потребителей».

Нынешний глава Департамента конкуренции Мярт Отс занимает должность с 2008 года и по закону больше не мог подавать заявку на участие в конкурсе. Новое место работы он пока не нашел.