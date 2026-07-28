Назад Ночное закрытие погранпунктов на границе с Россией могут продлить бессрочно Министерство внутренних дел направило на согласование законопроект, который предусматривает продление на неопределенный срок 12-часового режима работы автомобильных погранпунктов «Койдула», «Лухамаа» и «Нарва-1».

Сейчас они открыты с 7:00 до 19:00, а временный порядок действует до конца августа.

«Целью ограничения было повышение уровня безопасности на границе и способности реагировать на инциденты, а также усиление таможенного контроля. Эти потребности не изменились», — заявил министр внутренних дел Игорь Таро, передает rus.err.ee.

По его словам, оснований для полного закрытия границы сейчас нет. МВД предлагает оставлять пункты закрытыми ночью до тех пор, пока не возникнет необходимость изменить этот режим.