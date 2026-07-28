Ведущие предприниматели Эстонии приобрели крупную долю в дата-центре. «Десятки и десятки миллионов»
Кристьян Раху, Юри Кяо, Армин Кару, Маркус Виллиг и другие известные эстонские инвесторы приобрели четверть MCF Group Estonia, управляющей дата-центром Greenergy Data Centers в деревне Хюйру уезда Харьюмаа.
Инвестиционная компания Армина Кару HansaAssets в прошлом финансовом году получила 23,1 миллиона евро чистой прибыли, в основном за счет финансовых инвестиции. Объем проданных активов составил 49,2 миллиона евро.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.