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Хандо Синисалу: Таллиннский аэропорт должен стать третьим терминалом Вантаа

Эстонии необходимо авиасообщение, которое не прекратится из-за малого объема рынка. Решением могло бы стать объединение с аэропортом Хельсинки, пишет эксперт по маркетингу и часто летающий пассажир Хандо Синисалу.
Еще одна государственная авиакомпания ничего не решит – налогоплательщик уже дважды проигрывал в эту игру, и в третий раз пробовать не стоит, говорит Хандо Синисалу.
  • Еще одна государственная авиакомпания ничего не решит – налогоплательщик уже дважды проигрывал в эту игру, и в третий раз пробовать не стоит, говорит Хандо Синисалу.
Air Baltic столкнулся с трудностями. В августе компании предстоит вернуть государственный заем в размере 30 млн евро. Убыток за первый квартал уже достиг 70 млн евро. При этом, увы, именно этой авиакомпанией летает треть всех пассажиров Таллиннского аэропорта.
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