Хандо Синисалу: Таллиннский аэропорт должен стать третьим терминалом Вантаа

Билет на самолет еще не гарантирует, что пассажир действительно улетит и не потеряет деньги – если авиакомпания окажется неплатежеспособной, вернуть стоимость билета бывает сложно даже при наличии туристической страховки. Но есть несколько возможностей свести эти риски к минимуму.