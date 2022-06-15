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15 июня 2022 в 7:40 Поделиться:









ЕС заказал 110 тыс. доз вакцины от оспы обезьян

По статистике ВОЗ, общее число случаев заражения оспой обезьян приближается к 1,3 тыс. Фото: Matt Hunt, Scanpix

Еврокомиссия (ЕК) заключила с датской фармацевтической компанией Bavarian Nordic договор, по которому компания предоставит порядка 110 тыс. доз вакцины от оспы обезьян, передает TACC.

Такая мера позволит быстро направить дозы государствам-членам, а также Норвегии и Исландии.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Помимо Великобритании, за последнее время случаи заражения были зарегистрированы в большинстве стран Западной Европы, а также в США и в Канаде. По статистике ВОЗ, общее число случаев заражения оспой обезьян приближается к 1,3 тыс.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных. Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, усталость, также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.