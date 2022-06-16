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    В России вырастут цены на инсулин

    После перерегистрации предельная цена на инсулин лизпро «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1,6 тыс. руб. за упаковку и превысит стоимость оригинала от Eli Lilly на 11%.Фото: Shutterstock

    Риски дефектуры, увеличение издержек производителей и усложнение логистики вынудило российских регуляторов впервые за несколько лет согласовать повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов, пишет «Коммерсантъ».

    Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в конце мая-начале июня согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%, следует из базы решений ведомства.
    Речь идет о формах инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина. По данным RNC Pharma, в 2021 году в аптеках и госучреждениях этих препаратов реализовано на 3,5 млрд руб. – это 11% годового объема продаж всех инсулинов в России.
    Повышения предельной цены просили российские «Герофарм» и «Медсинтез», а также датский Novo Nordisk. В ФАС подтвердили, что необходимость перерегистрации цен возникла в связи с ростом производственных расходов.
    После перерегистрации предельная цена на инсулин лизпро «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1,6 тыс. руб. за упаковку и превысит стоимость оригинала от Eli Lilly на 11%.
    В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках. Теперь их максимальная стоимость будет выше, чем у других форм выпуска (картриджей, флаконов), тогда как раньше цены не отличались.

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