Новости

16 июня 2022 в 9:22 Поделиться:









В России вырастут цены на инсулин

После перерегистрации предельная цена на инсулин лизпро «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1,6 тыс. руб. за упаковку и превысит стоимость оригинала от Eli Lilly на 11%. Фото: Shutterstock

Риски дефектуры, увеличение издержек производителей и усложнение логистики вынудило российских регуляторов впервые за несколько лет согласовать повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов, пишет «Коммерсантъ».

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в конце мая-начале июня согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%, следует из базы решений ведомства.

Речь идет о формах инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина. По данным RNC Pharma, в 2021 году в аптеках и госучреждениях этих препаратов реализовано на 3,5 млрд руб. – это 11% годового объема продаж всех инсулинов в России.

Повышения предельной цены просили российские «Герофарм» и «Медсинтез», а также датский Novo Nordisk. В ФАС подтвердили, что необходимость перерегистрации цен возникла в связи с ростом производственных расходов.

После перерегистрации предельная цена на инсулин лизпро «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1,6 тыс. руб. за упаковку и превысит стоимость оригинала от Eli Lilly на 11%.

В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках. Теперь их максимальная стоимость будет выше, чем у других форм выпуска (картриджей, флаконов), тогда как раньше цены не отличались.