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    Определены самые привлекательные работодатели в госсекторе

    Люди, которые хотели бы работать в Департаменте окружающей среды, чаще всего оправдывали это желанием сделать что-то хорошее для окружающей среды. Фото: Andras Kralla

    Согласно исследованию репутации работодателей государственного сектора, проведенному фирмой Kantar Emor, самым привлекательным работодателем является Департамент окружающей среды, за ним следуют Спасательный департамент и Департамент статистики.

    В первую пятерку рейтинга также вошли Банк Эстонии и Министерство окружающей среды, пишет Rus.Postimees.
    Люди, которые хотели бы работать в Департаменте окружающей среды, чаще всего оправдывали это желанием сделать что-то хорошее для окружающей среды. Работу в Департаменте окружающей среды оценивали как интересную, разнообразную, полную возможностей и развивающую.
    У половины работников нет предпочтений – работать в государственном или частном секторе. По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Мари-Анн Плоом, более привлекательные работодатели в государственном секторе предлагают то, что важно для сотрудников: чувство надежности и интересную и разнообразную работу.

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