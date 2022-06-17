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17 июня 2022 в 8:09 Поделиться:









Определены самые привлекательные работодатели в госсекторе

Люди, которые хотели бы работать в Департаменте окружающей среды, чаще всего оправдывали это желанием сделать что-то хорошее для окружающей среды. Фото: Andras Kralla

Согласно исследованию репутации работодателей государственного сектора, проведенному фирмой Kantar Emor, самым привлекательным работодателем является Департамент окружающей среды, за ним следуют Спасательный департамент и Департамент статистики.

В первую пятерку рейтинга также вошли Банк Эстонии и Министерство окружающей среды, пишет Rus.Postimees.

Люди, которые хотели бы работать в Департаменте окружающей среды, чаще всего оправдывали это желанием сделать что-то хорошее для окружающей среды. Работу в Департаменте окружающей среды оценивали как интересную, разнообразную, полную возможностей и развивающую.

У половины работников нет предпочтений – работать в государственном или частном секторе. По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Мари-Анн Плоом, более привлекательные работодатели в государственном секторе предлагают то, что важно для сотрудников: чувство надежности и интересную и разнообразную работу.