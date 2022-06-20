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    117-й день войны в Украине: Россия захватила поселок под Северодонецком и обстреливает окраины Харькова, Литва «удушила» Калининград

    19 июня 2022 г., Лисичанск, Украина. Мост Лисичанск-Северодонецк почти полностью разрушен во время войны между русскими и украинскими войсками.Фото: Madeleine Kelly, Scanpix

    Идет уже 117-й день после военного вторжения России в Украину. Главное, что случилось к полудню 20 июня.

    Украина утратила контроль над поселком Метелкино под Северодонецком, сообщает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.
    Первым о взятии Метелкино заявил 18 июня глава Чечни Рамзан Кадыров, обращает внимание «Новая газета. Европа». «Подразделения спецназа "АХМАТ" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк. В боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов», – написал он. В воскресенье информацию подтвердило Минобороны РФ.
    Бои за сам Северодонецк продолжаются. Россия обстреливает из артиллерии населенные пункты Лисичанск, Сиротино, Вороново, авиационный удар нанесен вблизи Белой Горы и Мирной Долины, заявляет Генштаб ВСУ.
    Пострадавший от обстрелов российской армии жилой дом. Фото: Фото из тг-канала главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая
    Но у России недостаточно сил для наступления в Северодонецке, считает Институт изучения войны (ISW). Эксперты проанализировали данные Минобороны Великобритании и пишут, что, называя вторжение в Украину «специальной военной операцией», Кремль подрывает возможности по формированию армии. В итоге российская артиллерия слаба, а пехота малочисленна.
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    В районе Харькова основные усилия Россия тратит на то, чтобы не допустить продвижения сил ВСУ к границе, по данным Генштаба Украины, обстреляны окрестности Харькова.
    200 российских солдат было убито за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Общее количество убитых с 24 февраля он оценивает в 33 800 человек. Более 450 украинских солдат было убито за последние сутки, по данным Минобороны России. За месяц потери убитыми и ранеными, по его словам, составили 2100 украинских солдат.
    Расследование The New York Times показало, что российская армия во время вторжения в Украину активно применяет и неуправляемые, и просто запрещенные виды боеприпасов, включая кассетные, пишет Meduza.
    Литовские железные дороги прекратили транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, в Калининградскую область. Это 40-50% номенклатуры грузов, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Под запрет попали стройматериалы, цемент, металлы и «целый ряд других грузов, важных и для строительства, и для производства». Он назвал решение «попыткой экономического удушения» российского полуанклава.

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