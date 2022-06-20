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dv.ee

20 июня 2022 в 9:18 Поделиться:









С 10 июля частные лица не смогут ввозить в Эстонию санкционные товары из РФ

Санкции распространяются и на вывоз в Россию ряда товаров, отнесенных к предметам роскоши, в том числе некоторой бытовой электроники. Фото: Andras Kralla

C 10 июля вступит в силу полный запрет на ввоз из России длинного перечня подсанкционных товаров, включая алкогольные напитки, который распространяется в том числе на частных лиц.

Запрет связан с принятыми на уровне ЕС санкциями с целью предотвратить покупку российских товаров, приносящих России существенный доход и тем самым способствующих финансированию вооруженной агрессии против Украины, пишет rus.err.ee.

Полный перечень подсанкционных товаров опубликован, в частности, на сайте Налогово-таможенного департамента, в котором порекомендовали обратить особое внимание на полный запрет ввозить алкогольные напитки крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России.

В департаменте также напомнили, что санкции распространяются и на вывоз в Россию ряда товаров, отнесенных к предметам роскоши, в том числе некоторой бытовой электроники.