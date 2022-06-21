  • Поделиться:

    Исследование: эпидемия просроченных платежей в эстонском бизнесе

    Большинство эстонских предприятий (62%) признают, что их системы учета задолженностей устарели, причем эстонский показатель намного превышает средний показатель по Европе (46%).Фото: Shutterstock

    Ежегодное исследование о платежеспособности, которое проводит предприятие услуги кредитного администрирования Intrum, показывает, что 86% эстонских предприятий за последние двенадцать месяцев получали запросы на предоставление более продолжительных сроков оплаты.

    Всего в рамках исследования было опрошено 11 000 компаний в 29 странах, сообщила компания в пресс-релизе.
    В этом году предприятия ожидают значительного скачка числа просроченных платежей. В Эстонии получение оплаты от клиентов занимает в среднем 55 дней, что немного больше, чем в среднем по Европе (54 дня). Разрыв между предложенными условиями и фактически полученными платежами остался примерно одинаковым для сегментов B2C и B2B, но значительно увеличился для платежей, поступающих из публичного сектора.
    По словам исполнительного директора Intrum в странах Балтии Илвы Валейки, если европейские предприятия хотят пережить экономический шторм и продолжить рост, решающее значение будет иметь обеспечение своевременных платежей: «К сожалению, в большей части Европы сохраняется «культура просроченных платежей». Европейская комиссия предупредила о том, что лишь четыре из десяти предприятий ЕС получают оплату вовремя и что просроченные платежи являются причиной четверти банкротств малых и средних предприятий. В отчете о платежеспособности 2022 года мы видим связь между своевременными платежами и способностью бизнеса расти. Две трети респондентов в Европе считают, что они могли бы расширить спектр предлагаемых продуктов и услуг, если бы клиенты платили им быстрее. Почти половина отмечает, что более быстрая оплата позволила бы им нанять больше сотрудников».
    По всей Европе предприниматели признают, что им не хватает гибкости и опыта, чтобы справиться с влиянием просроченных платежей на бизнес и планы роста. Большинство эстонских предприятий (62%) признают, что их системы учета задолженностей устарели, причем эстонский показатель намного превышает средний показатель по Европе (46%).
    Шесть из десяти европейских предприятий обеспокоены тем, что в этом году – в основном из-за инфляции и регулирования – возрастет риск просроченных платежей. В среднем предприятия в странах Балтии чаще, чем компании в других европейских странах, соглашаются на более длительные сроки оплаты, чтобы избежать риска банкротства клиентов и не навредить деловым отношениям. Малые и средние предприятия в Эстонии реже, чем крупные корпорации, соглашаются на изменение условий оплаты: каждое пятое (20%) малое или среднее предприятие не ведет переговоров об условиях оплаты, в то время как об этом же заявляют всего 15% крупных корпораций.
    Европейский отчет о платежеспособности компании Intrum был опубликован 21 июня и доступен здесь.
    Intrum является предприятием, оказывающим услуги кредитного администрирования, и активно действует в 24 европейских странах. Intrum предлагает решения для улучшения денежных потоков и долгосрочной прибыльности. Штаб-квартира Intrum находится в Стокгольме, Швеция. Акции Intrum котируются на стокгольмской бирже Nasdaq.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Принудительная конвертация рублей Swedbank обернулась для клиента крупными убытками
TextMagic планирует выплатить акционерам 2,6 млн евро
В Европу поступает все больше российской нефти
Влияние санкций
Принудительная конвертация рублей Swedbank обернулась для клиента крупными убытками
В марте, после начала введения санкций против России, эстонские банки уведомили, что операции с рублями вскоре будут прекращены. Swedbank дал своим клиентам лишь несколько дней для принятия решения, что делать с российской валютой на их счетах. Из-за этой спешки один из клиентов потерял внушительную сумму и планирует требовать компенсации.
В марте, после начала введения санкций против России, эстонские банки уведомили, что операции с рублями вскоре будут прекращены. Swedbank дал своим клиентам лишь несколько дней для принятия решения, что делать с российской валютой на их счетах. Из-за этой спешки один из клиентов потерял внушительную сумму и планирует требовать компенсации.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Подписка на акции Cleveron Mobility превысила ожидаемые 5 млн евро
Как сообщает руководство Cleveron Mobility, инвесторы подписались на все предложенные в ходе первичного публичного предложения акции компании. Общий объем подписки к сегодняшнему дню составляет 5 060 000 евро.
Как сообщает руководство Cleveron Mobility, инвесторы подписались на все предложенные в ходе первичного публичного предложения акции компании. Общий объем подписки к сегодняшнему дню составляет 5 060 000 евро.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Меэлис Мандель: мы приближаемся к беспрецедентному росту процентных ставок
Поскольку инфляция превзошла все ожидания, рост процентных ставок будет намного более резким, чем ожидается сейчас, считает главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Поскольку инфляция превзошла все ожидания, рост процентных ставок будет намного более резким, чем ожидается сейчас, считает главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Все мнения
Эпицентр
«Люди показывают фотографии своего дома – а его просто нету» Как в приграничных польских городах помогают украинцам – репортаж ДВ
Главный редактор «Деловых ведомостей» Полина Волкова отправилась в Киев вместе с первой за военное время делегацией эстонских предпринимателей. Путь лежит через польские Жешув и Пшемысль. Эти приграничные города ЕС – практически первые, куда попадают беженцы из Украины. Рассказываем, что мы там увидели.
Главный редактор «Деловых ведомостей» Полина Волкова отправилась в Киев вместе с первой за военное время делегацией эстонских предпринимателей. Путь лежит через польские Жешув и Пшемысль. Эти приграничные города ЕС – практически первые, куда попадают беженцы из Украины. Рассказываем, что мы там увидели.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: эпоха обанкротилась!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение