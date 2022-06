Bonnier AB и Äripäev представляют новое медиа на русском языке. Фото: Фото: Liis Treimann

Новости

Екатерина Мереминская

22 июня 2022 в 9:03

Repost – новое медиа, чтобы достучаться до россиян

У русскоязычной аудитории появился новый источник независимой информации. Шведский медиа-концерт Bonnier AB запустил на базе эстонского медиа-дома Äripäev (он издает «Деловые ведомости») издание Repost с необычной концепцией. Важно не только завоевать читателей, но и готовиться к блокировкам Роскомнадзора, предупреждают эксперты.

Новое издание Repost , задуманное в самом начале войны России с Украиной, должно помочь России стать более демократичной, говорят его создатели. Их цель – предоставить россиянам альтернативные госпропаганде новости и мнения. Причина того, что происходит сейчас в Украине, во многом в том, как подавалась информация, сказал председатель совета директоров News Bureau Питер Феллман на торжестве по случаю запуска.

При этом Repost не планирует писать большое количество собственных материалов, что читается уже в названии. Редакция собирается выбирать из огромного количества новостей самые значимые и кратко объяснять их значение и влияние.

«Мне кажется, что существует много новых, странных, не опробованных способов доставлять новости и интерпретировать их. В том числе используя ежедневно совершенствующиеся инструменты социальных сетей. Нам интересно экспериментировать с этим способами», – говорит главный редактор Филипп Бахтин.

в прошлом российский журналист, бывший замглавредом журнала «Афиша», а затем главным редактором журнала «Esquire». Бахтин уже несколько лет живет в Эстонии, куда вместе с ним переехал его проект лагеря «Камчатка».

Издавать новое медиа будет специально созданная компания News Bureau, на 100% принадлежащая Bonnier AB. В ее совет директоров вошли главный редактор шведского Dagens industri Питер Феллман, старший советник шведского Bonnier News Томас Маттссон и генеральный директор эстонского медиа-дома Äripäev Игорь Рытов. Директором News Bureau стал Андрус Вахер, руководитель спецпроектов Äripäev, более 11 лет управлявший изданием «Деловой Петербург».

Когда началась война, у нас с Андрусом было чувство, что нужно что-то сделать, чем-то помочь. А что мы умеем делать? Журналистику. Игорь Рытов генеральный директор Äripäev

«И мы решили использовать большой опыт Андруса в русскоязычной журналистике и создать новое издание. Обратились с этим предложением к Bonnier и тут же получили согласие», – рассказывает Рытов.

Слева направо: старший советник Bonnier News Томас Маттссон, генеральный директор News Bureau Андрус Вахер, главный редактор Repost Филипп Бахтин, генеральный директор Äripäev Игорь Рытов, председатель совета директоров News Bureau Питер Феллман. Фото: Фото Liis Treimann

В начале войны шведские газеты выступили с совместным обращением о том, что журналистика – важное оружие в борьбе с российской дезинформацией, выразив сочувствие и поддержку независимым СМИ, действующим в Украине и России. Питер Феллман был одним из тех, кто подписал обращение.

«Как только поступило предложение запустить новое медиа, я подумал, что это как раз те компетенции, которые у нас есть – мы много лет успешно выпускаем самые разные форматы в странах Балтии, Польше, Швеции», – говорит Феллман.

Главный редактор Repost Филипп Бахтин (слева) и председатель совета директоров News Bureau Питер Феллман (справа) на крыше офиса Äripäev. Фото: Фото Liis Treimann

«Мы понимаем, что это новый, нетрадиционный подход к средствам массовой информации. Сейчас мы можем только предположить, что такой способ подачи новостей должен работать лучше. Но реальная практика покажет. Если наши истории и посты не дойдут до нескольких миллионов человек в течение пары лет, значит, мы не достигли того, к чему стремились», – говорит Вахер.

Бюджет издания предварительно оценивается в 500 000 евро в год, уточняет Феллман. Существовать оно будет на пожертвования. В первую очередь от Bonnier, но будут привлекать и других желающих. Спонсоры получат место в совете директоров.

«Этот проект не рассматривается как коммерческий. Пока это небольшой шаг в спасение мира, – говорит Рытов. – Может быть позже, когда режим Путина рухнет, у нас появится реклама».

«Конечно, это хорошие новости. Многим СМИ пришлось закрыться в последнее время, так что любая новая инициатива приветствуется! Однако ключевым для независимых СМИ остается вопрос, как охватить российскую аудиторию. Repost будет заблокирован в ближайшее время, как и все мы. Нам нужно сотрудничество, чтобы решить проблему с бесплатным VPN/бесплатным доступом», – комментирует для ДВ один из наиболее успешных иностранцев в медиа-бизнесе России Дерк Сауэр. Он не понаслышке знает о проблемах для россиян. Сауэр – первый иностранец основатель и владелец частного российского медиахолдинга. Он основавал The Moscow Times и крупнейший по числу изданий холдинг Independent Media, позже он запустил совместный проект Financial Times и The Wall Street Journal – газету Ведомости, был гендиректором РБК. В последние годы Сауэр консультировал запуск VTimes (проект бывших журналистов Ведомостей, признан иноагентом, закрыт в 2021 году) и Русскую службу The Moscow Times.

В России распространена практика блокировки сайтов, которая только усилилась с начала войны. Блокировка означает, что сайт не открывается с российских IP-адресов, поэтому для ее обхода используется VPN. Заблокировать сайт можно по требованию Генпрокуратуры, МВД, по решению суда и пр. Больше всего блокировками сайтов СМИ славится Роскомнадзор, который иногда проявляет потрясающую настойчивость.

Например, был заблокирован не только сайт издания Бумага, но и уже 9 «зеркал». В России заблокирован доступ не только к изданиям как Meduza, «Новая газета. Европа», но и к социальным сетям Facebook и Instagram (после блокировки количество пользователей из России уменьшилось в 3-5 раз), уже почти 6 лет как заблокирован Linkedin. Кроме того, Роскомнадзор пытается блокировать сами сервисы VPN. Наиболее надежные платные сервисы VPN часто не могут получить оплату из России и поэтому не работают.