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27 июня 2022 в 12:57 Поделиться:









Канцлер Германии высказался за сохранение G20 с участием России

Шольц не дал однозначного ответа на вопрос о том, сядет ли он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Shutterstock

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за сохранение формата «большой двадцатки» (G20).

«Ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль», – заявил глава немецкого правительства в понедельник, 27 июня, в программе «Morgenmagazin» медиакомпании ZDF. По словам политика, участники саммита «большой семерки», проходящего в замке Эльмау в Баварии высказали общее желание «не торпедировать G20», передает DW

Шольц не дал однозначного ответа на вопрос о том, сядет ли он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным: «Мы примем решение незадолго до отъезда, потому что к тому времени ситуация в мире может очень сильно измениться».

Ближайший саммит глав государств и правительств группы ведущих экономических держав, в которую входят в частности Россия, Китай и Саудовская Аравия, должен пройти в ноябре в Индонезии. По приглашению властей страны, в саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала не допустить разрушения формата G20 из-за стремления изолировать российского президента.

По словам политика, даже если Путин решит принять участие в саммите G20 в ноябре этого года, это не должно стать поводом для бойкота мероприятия: «Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это (бойкот – ред.). На мой взгляд, G20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, чтобы мы позволили Путину снова разрушить этот орган».

По ее словам, грядущий саммит напротив необходимо использовать, чтобы «сказать Путину в лицо все, что мы думаем о нем и его действиях».