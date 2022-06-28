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28 июня 2022 в 9:35 Поделиться:









Из-за «зарплат в конверте» государство потеряло почти 100 млн евро

Чаще всего серые зарплаты платят небольшие предприятия в сфере общественного питания, промышленности, строительства и торговли. Фото: Andras Kralla

В 2021 году число получателей серых зарплат в Эстонии снизилось до 4% от общего числа работников, а налоговые потери государства от этой незаконной практики – до 97,4 млн евро, следует из исследования теневой экономики в Эстонии, проведенного социологической службой Norstat по заказу Налогово-таможенного департамента (MTA).

Чаще всего серые зарплаты платят небольшие предприятия в сфере общественного питания, промышленности, строительства и торговли, причем в 68% случаев – по инициативе работодателя, передает rus.err.ee.

По демографическим параметрам такие зарплаты в основном получают подрабатывающие студенты, учащиеся, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, домохозяйки, официальные безработные или рабочие. Среди получателей «зарплаты в конверте» преобладают молодые и русскоязычные люди.

Налоговые потери государства от этой практики в 2021 году оценены в 97 млн евро; из-за продажи нелегальных сигарет государство потеряло 8,1 млн евро налогов, а алкоголя – 2,7 млн.