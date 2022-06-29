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    США разрешили ряд сделок с компаниями из России в сфере авиации

    Исключение сделано, в частности, для находящихся под санкциями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), корпорации «Иркут» («дочка» ОАК), авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина, ПАО «Туполев («дочка» ОАК) и др. Фото иллюстративное.Фото: Shutterstock

    Министерство финансов США разрешило часть сделок с некоторыми попавшими под санкции российскими компаниями в сфере безопасности гражданских самолетов, следует из генеральной лицензии ведомства.

    Речь идет об операциях, связанных с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданских самолетов при условии их регистрации в юрисдикциях исключительно за пределами России, передает «РБК».
    Помимо того, поставляемые, экспортируемые или реэкспортируемые товары, технологии или услуги должны быть предназначены для использования на воздушных судах, эксплуатируемых исключительно в гражданской авиации.
    Исключение сделано, в частности, для находящихся под санкциями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), корпорации «Иркут» («дочка» ОАК), авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина, ПАО «Туполев («дочка» ОАК) и др.
    Кроме того, согласно другой лицензии, американская сторона разрешила проводить с Федеральной службой безопасности России (под американские санкции попали три физических лица и одно юридическое, связанные с ФСБ) некоторые операции, касающиеся выдачи лицензий и сертификатов, связанных с информационными технологиями. Власти уточнили, что речь идет о случаях, когда «экспорт, реэкспорт или поставки любых товаров или технологий» не запрещаются Минторгом США. Кроме того, плата по таким транзакциям не должна превышать $5 тыс. в год.

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