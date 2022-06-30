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30 июня 2022 в 7:43 Поделиться:









Кютт: достигнута договоренность о повышении пособия для родителей-одиночек

Пособие для родителей-одиночек не повышалось с 2001 года, когда государство начало выплачивать родителям-одиночкам 19,17 евро в месяц. Фото: Shutterstock

Социал-демократы, Партия реформ и Isamaa, ведущие переговоры о формировании новой правящей коалиции, договорились, что пособие для родителей-одиночек, которое не повышалось более 20 лет, повысится с 19 до 80 евро, заявила заместитель председателя Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Хельмен Кютт.

«Если на переговорах, которые уже вышли на финишную прямую, не будет никаких неприятных сюрпризов, то государство наконец придет на помощь родителям-одиночкам и их детям. Бедность чаще встречается как раз в семьях, где детей воспитывает один из родителей. По данным Департамента статистики, именно в таких семьях во время первого года пандемии коронавируса повысился уровень и относительной, и абсолютной бедности», – сказала заместитель председателя парламентской комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, передает rus.err.ee.

По состоянию на конец марта в Эстонии насчитывалось 10 222 ребенка, на которых выплачивалось это пособие. В общей сложности пособие для родителей-одиночек получали 8 804 семьи. На получение пособия имеет право ребенок, в свидетельстве о рождении которого в графе «отец» стоит прочерк, или один из родителей которого находится в розыске. Это пособие не повышалось с 2001 года, когда государство начало выплачивать родителям-одиночкам 19,17 евро в месяц.