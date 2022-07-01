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Ксения Кравченко

1 июля 2022 в 13:36 Поделиться:









В строительном секторе будет введен строгий надзор за работниками и их рабочим временем

Фиксация пребывания работников на строительной площадке с секундной точностью должна будет обеспечиваться электронными системами регистрации. Фото: Andras Kralla

Принятые Рийгикогу весной текущего года поправки к Закону о налогообложении призваны обеспечить надзор за пребыванием и работой в Эстонии иностранцев.

Изменения касаются введения базы данных подрядных цепочек и продолжительности работы в строительном секторе, которая будет вестись Налогово-таможенным департаментом.

В базу данных будет вноситься информация со строительных объектов, на которых

• трудятся одновременно более 20 работников, и

• срок строительных работ превышает 30 рабочих дней или 500 человекодней.

Фиксация пребывания работников на строительной площадке с секундной точностью должна будет обеспечиваться электронными системами регистрации, данные с которых будут предоставляться Налогово-таможенному департаменту ежедневно.

Обеспечение наличия и функционирования системы регистрации возлагается на генерального подрядчика.

В случае неисполнения установленного законом обязательства к указанному сроку, налоговый управляющий может сначала установить для его исполнения дополнительный срок и вынести предупреждение о том, что при неисполнении требования в отношении обязанного лица будет применено принудительное денежное взыскание.

Общая сумма принудительного денежного взыскания не может превышать 3300 евро, причем:

• в первый раз она не может превышать 1300 евро и

• во второй раз - 2000 евро.

Поправки к закону вступят в силу 1 октября 2023 года.

Ознакомиться с текстом принятого закона, а также со всеми документами, сопровождавшими процедуру принятия, можно здесь