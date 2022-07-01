В строительном секторе будет введен строгий надзор за работниками и их рабочим временем
Фиксация пребывания работников на строительной площадке с секундной точностью должна будет обеспечиваться электронными системами регистрации.Фото: Andras Kralla
Принятые Рийгикогу весной текущего года поправки к Закону о налогообложении призваны обеспечить надзор за пребыванием и работой в Эстонии иностранцев.
Изменения касаются введения базы данных подрядных цепочек и продолжительности работы в строительном секторе, которая будет вестись Налогово-таможенным департаментом.
В базу данных будет вноситься информация со строительных объектов, на которых
• трудятся одновременно более 20 работников, и
• срок строительных работ превышает 30 рабочих дней или 500 человекодней.
Фиксация пребывания работников на строительной площадке с секундной точностью должна будет обеспечиваться электронными системами регистрации, данные с которых будут предоставляться Налогово-таможенному департаменту ежедневно.
Обеспечение наличия и функционирования системы регистрации возлагается на генерального подрядчика.
В случае неисполнения установленного законом обязательства к указанному сроку, налоговый управляющий может сначала установить для его исполнения дополнительный срок и вынести предупреждение о том, что при неисполнении требования в отношении обязанного лица будет применено принудительное денежное взыскание.
Общая сумма принудительного денежного взыскания не может превышать 3300 евро, причем:
• в первый раз она не может превышать 1300 евро и
• во второй раз - 2000 евро.
Поправки к закону вступят в силу 1 октября 2023 года.
Ознакомиться с текстом принятого закона, а также со всеми документами, сопровождавшими процедуру принятия, можно здесь
.
Это материал из Полезной рассылки ДВ
ДВ запустили бесплатную Полезную рассылку о новых законах и возможностях для бизнеса.
Каждую неделю в вашей почте будет обзор одного нового закона или меры поддержки бизнеса. Вместе с ним мы пришлем ссылки на полезные статьи, которые помогут быть в курсе законодательных изменений и требований.
Мы понятным языком расскажем о правовых изменениях, которые касаются предпринимателей в Эстонии. Еще до того как новые законы вступят в силу, юристы адвокатских бюро LEXTAL и Narlex, консультанты компании ABConsult Plus простыми словами объяснят суть изменений и их практическое значение.
Рассылка рассчитана на собственников бизнеса, руководителей предприятий и их помощников, бухгалтеров, специалистов по персоналу, корпоративных юристов.
Полезная рассылка — все о новых законах и мерах поддержки!
Подписаться на Полезную рассылку.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!