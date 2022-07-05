РФ с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19
Кроме того, принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию.Фото: Shutterstock
Россия с 15 июля отменяет ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19, пишет «Интерфакс».
«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства»,– сообщили журналистам в оперштабе РФ в понедельник.
Кроме того, штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора.
«Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются», – подчеркнули в штабе.
В оперштабе напомнили, что в связи с улучшением эпидситуации было принято решения об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
Как подготовить инвестиционный портфель к надвигающемуся кризису?
Инвестор и доктор экономических наук Кристьян Лийвамяги и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийманн дают советы о том, каким образом лучше всего адаптировать инвестиционный портфель с учетом надвигающегося кризиса.
Инвестор и доктор экономических наук Кристьян Лийвамяги и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийманн дают советы о том, каким образом лучше всего адаптировать инвестиционный портфель с учетом надвигающегося кризиса.
Еще одна криптофирма приостановила выплаты
Как сообщает Bloomberg, сингапурская криптофирма Vauld приостановила выплаты на своей платформе и наняла консультантов для оценки собственных перспектив — рассматриваются варианты от реструктуризации до слияния с другими компаниями.
Как сообщает Bloomberg, сингапурская криптофирма Vauld приостановила выплаты на своей платформе и наняла консультантов для оценки собственных перспектив — рассматриваются варианты от реструктуризации до слияния с другими компаниями.
Нестор: гонка потребления сбавляет темп, пессимизм нарастает
После весенней гонки рост потребления наконец-то сбавляет темпы. Это признак все более пессимистичного взгляда людей на будущее экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
После весенней гонки рост потребления наконец-то сбавляет темпы. Это признак все более пессимистичного взгляда людей на будущее экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Нестор: гонка потребления сбавляет темп, пессимизм нарастает
После весенней гонки рост потребления наконец-то сбавляет темпы. Это признак все более пессимистичного взгляда людей на будущее экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
После весенней гонки рост потребления наконец-то сбавляет темпы. Это признак все более пессимистичного взгляда людей на будущее экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.