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РФ с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19

Кроме того, принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию.Фото: Shutterstock

Россия с 15 июля отменяет ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19, пишет «Интерфакс».

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства»,– сообщили журналистам в оперштабе РФ в понедельник.
Кроме того, штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора.
«Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются», – подчеркнули в штабе.
В оперштабе напомнили, что в связи с улучшением эпидситуации было принято решения об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

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