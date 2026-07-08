Трамп снова взял на прицел Гренландию и пригрозил вывести войска из Европы
Из уст президента США Дональда Трампа в Анкаре прозвучала угроза вывести американские войска из Европы. Также он вновь заговорил о Гренландии, которая, по словам Трампа, должна находиться под контролем Соединенных Штатов.
«Мы можем вывести всех своих военных из Европы», – сказал Трамп в Анкаре.
Foto: AP/Scanpix
Дональд Трамп предупредил союзников во время визита в Анкару в Турции, что может вывести все войска США из Европы. Такое заявление прозвучало в то время, когда президент повторил свое желание взять Гренландию под контроль США, пишет Financial Times.
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