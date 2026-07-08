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США вновь ударили по Ирану

Военные США нанесли удар по Ирану и сообщили о поражении 80 целей. Под авиаударами также находятся военные объекты США в Бахрейне и Кувейте.
Важный для поставок нефти Ормузский пролив вновь оказался в центре ударов США и Ирана.
  • Важный для поставок нефти Ормузский пролив вновь оказался в центре ударов США и Ирана.
  • Foto: Reuters/Scanpix
США и Иран обменялись военными ударами после того, как, по словам американских военных, исламская республика атаковала суда в Ормузском проливе, что вновь привело к росту напряженности между Тегераном и Вашингтоном.
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