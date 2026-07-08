США вновь ударили по Ирану

Важный для поставок нефти Ормузский пролив вновь оказался в центре ударов США и Ирана.
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США и Иран обменялись военными ударами после того, как, по словам американских военных, исламская республика атаковала суда в Ормузском проливе, что вновь привело к росту напряженности между Тегераном и Вашингтоном.
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За глобальным ценовым шоком на рынке контейнерных перевозок стоят кризис в Ормузском проливе, который нарушил логистические каналы, и страх перед пошлинами, из-за которого торговые сети начали раньше размещать заказы, объяснила руководитель контейнерного терминала.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.