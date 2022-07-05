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5 июля 2022 в 9:59 Поделиться:









Отопительные компании: ситуация с обеспечением газом критическая

Глава госкомпании Eesti Energia Хандо Суттер попросил министра экономики оценить план Enefit Power по переводу Нарвской котельной с природного газа на альтернативное топливо, т.е. сланцевое масло, уже в июле. Фото: Shutterstock

Эстонские энергетические компании считают, что ситуация с поставками газа критическая, и государству следует поторопиться с конкретными шагами, необходимыми для использования альтернативных видов топлива, пишет rus.err.ee.

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Как отмечает глава госкомпании Eesti Energia Хандо Суттер в письме министру экономики, эстонские предприятия и участники рынка обеспокоены тем, что потребность в природном газе в регионе Финляндии и стран Балтии, которая составляет около 60 тераватт-часов в энергетическом эквиваленте, в настоящее время обеспечена в объеме не более 39 тераватт-часов: «Этого объема недостаточно, чтобы полностью обеспечить газоснабжение в регионе на весь предстоящий отопительный сезон. Хотя Эстония и Финляндия совместно работают над созданием дополнительных мощностей по приему СПГ (сжиженного природного газа - ред.) к концу года, до фактического запуска этого терминала нет полной уверенности, что необходимые дополнительные поставки СПГ на практике поступят в регион к концу этого года».

Поскольку продавцы газа в такой ситуации не решаются брать на себя обязательства по покрытию потребностей всех участников рынка, министерство призвало предприятия этого сектора готовиться к внедрению альтернативных видов топлива, таких как сланцевый мазут – проблема в том, что по условиям экологических разрешений использовать жидкое топливо, как правило, можно только в качестве резервного топлива, т.е. не более десяти дней в году.

Если же жидкое топливо используется более 10 дней в году, что требуется монтаж дополнительных устройств для очистки выхлопных газов, однако по утверждению Суттера, установить такие устройства до начала отопительного сезона невозможно по времени, поэтому он предлагает министерству сделать исключение, смягчающее требования к количеству выхлопных газов: «Для применения исключения местное самоуправление должно будет объявить чрезвычайную ситуацию в теплоснабжении. В свою очередь, это даст Департаменту окружающей среды основание приостановить на соответствующем объекте применение установленных предельных значений выбросов выхлопных газов на срок до шести месяцев».

На предприятиях считают, что в ситуации, когда нет уверенности в фактических дополнительных поставках СПГ в регион до конца текущего года, есть основания подумать о незамедлительном применении мер по сокращению потребления природного газа, поэтому Суттер попросил министра экономики оценить план Enefit Power по переводу Нарвской котельной с природного газа на альтернативное топливо, т.е. сланцевое масло, уже в июле.