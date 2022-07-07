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7 июля 2022 в 8:51 Поделиться:









Борис Джонсон покидает пост лидера Консервативной партии, но останется премьером Британии до осени

Борис Джонсон не прощается. Фото: TOBY MELVILLE, Scanpix

Борис Джонсон сегодня утром сообщил однопартийцам о своей готовности покинуть пост лидера тори, сохранив за собой, однако, пост премьер-министра Великобритании до осени, когда партийная конференция консерваторов изберет нового лидера.

О своем решении покинуть пост партийного лидера Джонсон сегодня сообщил лидеру консервативной фракции «Комитет 1922» Грэму Брэди, передает ВВС . Он сохранит пост премьер-министра до осени, ожидается, что новый лидер будет выбран на партийной конференции тори в октябре. Официальное заявление премьер-министра ожидается позже сегодня.

Отставка Джонсона с поста партийного лидера стала результатом серьезного правительственного кризиса. Уже несколько недель высокопоставленные члены Консервативной партии требовали отставки премьера, однако до сегодняшнего утра он оставался непреклонным в намерении сохранить партийный и государственный пост.

За последние дни кабинет Джонсона в знак протеста покинули порядка 50 сотрудников, включая министра здравоохранения Саджида Джавида и министра финансов Риши Сунака. Поводом их ухода стало назначение на должность в правительстве Криса Пинчера, члена парламента, обвиненного в сексуальных домогательствах.

В июне члены Палаты общин от Консервативной партии попытались выразить вотум недоверия Джонсону как лидеру тори, однако не смогли набрать нужного числа голосов. За сохранение за ним поста тогда проголосовали 211 парламентариев, против – 148.

Фунт стерлингов, курс которого накануне достиг двухлетнего минимума, на фоне новостей об отставке Джонсона подорожал сегодня на утренних торгах на 0,4% до 1,197 доллара.