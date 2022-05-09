Новости

dv.ee

9 мая 2022 в 5:43 Поделиться:









США и Британия объявили о новых санкциях против России

Соединенные Штаты и их союзники по G7 объявили о новом раунде санкций в отношении России, в том числе против трех крупнейших российских государственных телеканалов, передает ABC News.

Американские санкции введены в том числе против Первого канала, "России-1" и НТВ. Фото: AFP, Scanpix

О новых санкциях было объявлено после того, как лидеры "большой семерки" провели виртуальный саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ABC News

«Путину не удалось достичь своей первоначальной военной цели - установить контроль над Украиной, однако при этом ему удалось превратить Россию в глобального изгоя», - говорится в распространенном Белым домом коммюнике.

Новые санкции США распространяются на Первый канал, «Россия-1» и НТВ. Американским фирмам запрещено поставлять этим телеканалам оборудование, необходимое для производства программ, а также размещать на них рекламу.

Под санкции попали Московский индустриальный банк и его дочерние предприятия, а также руководство "Сбербанка" и "Газпромбанка".

Американским компаниям запрещено оказывать российским партнерам консалтинговые, бухгалтерские, трастовые и аудиторские услуги.

Кроме того, вводятся ограничения на въезд в США для 2 600 российских и белорусских чиновников.

Санкции также касаются поставок из России изделий из древесины, двигателей, вентиляционного оборудования и ядерных материалов.

Британия, в свою очередь, вводит для России новые 35-процентные импортные пошлины, в том числе на платину и палладий, а также запрет на экспорт в Россию химикатов, пластмассы, резины и различного промышленного оборудования.

Все страны «большой семерки» подтвердили свое намерение поэтапно сократить или ввести полный запрет на импорт российской нефти.