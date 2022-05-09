США и Британия объявили о новых санкциях против России
Соединенные Штаты и их союзники по G7 объявили о новом раунде санкций в отношении России, в том числе против трех крупнейших российских государственных телеканалов, передает ABC News.
Американские санкции введены в том числе против Первого канала, "России-1" и НТВ. Фото: AFP, Scanpix
О новых санкциях было объявлено после того, как лидеры "большой семерки" провели виртуальный саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ABC News
.
«Путину не удалось достичь своей первоначальной военной цели - установить контроль над Украиной, однако при этом ему удалось превратить Россию в глобального изгоя», - говорится в распространенном Белым домом коммюнике.
Новые санкции США распространяются на Первый канал, «Россия-1» и НТВ. Американским фирмам запрещено поставлять этим телеканалам оборудование, необходимое для производства программ, а также размещать на них рекламу.
Под санкции попали Московский индустриальный банк и его дочерние предприятия, а также руководство "Сбербанка" и "Газпромбанка".
Американским компаниям запрещено оказывать российским партнерам консалтинговые, бухгалтерские, трастовые и аудиторские услуги.
Кроме того, вводятся ограничения на въезд в США для 2 600 российских и белорусских чиновников.
Санкции также касаются поставок из России изделий из древесины, двигателей, вентиляционного оборудования и ядерных материалов.
Британия, в свою очередь, вводит для России новые 35-процентные импортные пошлины, в том числе на платину и палладий, а также запрет на экспорт в Россию химикатов, пластмассы, резины и различного промышленного оборудования.
Все страны «большой семерки» подтвердили свое намерение поэтапно сократить или ввести полный запрет на импорт российской нефти.
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