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14 июля 2022 в 10:24 Поделиться:









Порошенко находится с визитом в Эстонии

Цель визита Порошенко в Эстонию – получить поддержку для армии Украины. Фото: Yuliia Ovsyannikova, Scanpix

Экс-президент Украины Петр Порошенко в четверг и пятницу находится с визитом в Эстонии. Цель визита – получить поддержку для армии Украины.

Сейчас Порошенко является лидером партии «Европейская солидарность» и депутатом украинского парламента. В декабре ему предъявили обвинение в государственной измене, состоящее в том, что он помогал «народным республикам» поставлять уголь на неоккупированную Украину. Политик сперва покинул страну, но вернулся в январе и оставался там после начала войны.

Впоследствии Порошенко получил разрешение от Зеленского на выезд за границу и в начале июня представлял страну на Европейском финансовом конгрессе в Польше.