Порошенко находится с визитом в Эстонии

Экономист: покупка некоторых товаров из США стала значительно дороже для жителей Эстонии
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, ситуация достигла той точки, когда евро и доллар стоят одинаково, то есть один доллар за один евро. Проще говоря, это означает, что покупка некоторых товаров из США стала значительно дороже для жителей Эстонии.
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, ситуация достигла той точки, когда евро и доллар стоят одинаково, то есть один доллар за один евро. Проще говоря, это означает, что покупка некоторых товаров из США стала значительно дороже для жителей Эстонии.