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    142-й день войны в Украине: погибшие в Виннице, удары по Николаеву, конференция по расследованию военных преступлений

    Жертвами удара по Дому офицеров в Виннице стали по меньшей мере 23 человека, в том числе трое детей. На фото: офисное здание в Виннице, находящееся рядом с Домом офицеров. Фото: STR

    Идет 142-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 15 июля.

    За прошедшие сутки российские войска существенно не продвинулись на ключевых направлениях, сообщает генштаб ВСУ. Но они продолжают массированные обстрелы и наносят авиаудары, в том числе по гражданским объектам.

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