142-й день войны в Украине: погибшие в Виннице, удары по Николаеву, конференция по расследованию военных преступлений

Эстонская бизнесвумен на Шри-Ланке: уроки выживания в разгар жесточайшего кризиса
Крыыт Лаэссон шесть лет занимается бизнесом на Шри-Ланке. Впервые в жизни предпринимательница столкнулась с ситуацией, когда в магазинах шаром покати, а на заправках нет бензина. «Вести бизнес в подобных обстоятельствах, разумеется, сложно. Порой это превращается в форменную нервотрепку», — поделилась впечатлениями Лаэссон в беседе с журналистами Äripäev.
Крыыт Лаэссон шесть лет занимается бизнесом на Шри-Ланке. Впервые в жизни предпринимательница столкнулась с ситуацией, когда в магазинах шаром покати, а на заправках нет бензина. «Вести бизнес в подобных обстоятельствах, разумеется, сложно. Порой это превращается в форменную нервотрепку», — поделилась впечатлениями Лаэссон в беседе с журналистами Äripäev.