Artikkel
  • Поделиться:

    H&M окончательно уходит из России

    H&M приостановила работу в России в марте 2022 года. Фото: ALEXEY MALGAVKO

    Приостановившая еще в марте 2022 года работу в России шведская компания H&M объявила об окончательном уходе с рынка.

    Общие расходы на сворачивание бизнеса в РФ в группе оценивают примерно в 2 млрд шведских крон (около 10,9 млрд руб. по курсу 5,46 руб. за 1 крону), из них около 1 млрд крон окажет влияние на выручку группы, указано в заявлении, передает «Коммерсантъ».
    Вся сумма будет включена в качестве единовременных расходов в результаты третьего квартала нынешнего года. В H&M Group планируют временно открыть физические магазины, чтобы распродать оставшиеся в России товарные запасы, также говорится в сообщении.
    H&M Group основана в 1947 году в Швеции, в России работает с 2009 года. Управляет одноименной торговой маркой, а также брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday. По итогам 2021 года чистая прибыль всей группы выросла в девять раз и составила $1,2 млрд. В России компания к началу 2022 года управляла почти 170 офлайн-магазинами, выручка ООО «Эйч энд эм» в прошлом году составила около 75 млрд руб., чистая прибыль — 6,9 млрд руб.
    Многие операторы торгцентров готовились к тому, что приостановившие работу в России ритейлеры так и не откроют свои магазины, констатирует глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. В Москве на объекты H&M претендует сразу по несколько компаний за раз, рассказывает она: «Ритейлер занимал ликвидные и известные всем площади. В регионах и менее популярных локациях ситуация с арендаторами более сложная». В результате ухода H&M по всей стране освободится до 250 тыс. кв. м торговых площадей, заявил «РИА Новости» вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин.
    Среди тех, кто будет занимать площади ушедшего ритейлера, Марина Малахатько называет крупные российские компании, такие как Melon Fashion Group (Zarina, Love Republic, Sela), 12Storeez, а также турецкие холдинги и итальянскую TerraNova, активно занимающую позиции на рынке. Кроме того, продолжает эксперт, на объекты уходящих брендов претендуют непрофильные игроки, например, фитнес-центры и сервисные компании. «Но операторам будет сложно получать прежнюю выручку, которая складывается из фиксированной ставки и процента от оборота арендатора»,— считает госпожа Малахатько.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Продавец металла сумел увеличить прибыль вдвое
Baltika завершила квартал с миллионным убытком
Эстонские компании ищут замену газу Статистика показывает снижение потребления
Влияние санкций
В Латвии на границе с Россией скопилось около 1200 фур Время ожидания — почти неделя
В очередях на КПП в Терехово и Гребнево выезда в Россию ожидают порядка 1200 грузовиков, сообщает портал Латвийского общественного вещания rus.lsm.lv.
В очередях на КПП в Терехово и Гребнево выезда в Россию ожидают порядка 1200 грузовиков, сообщает портал Латвийского общественного вещания rus.lsm.lv.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
EfTEN покупает часть жилого комплекса в Литве
EfTEN Capital покупает у литовского девелопера REWO часть жилого комплекса Talino, расположенного в Вильнюсе. На первом этапе будет построено 145 квартир, которые будут принадлежать жилому фонду EfTEN, концентрирующемуся на сдаче жилья в аренду.
EfTEN Capital покупает у литовского девелопера REWO часть жилого комплекса Talino, расположенного в Вильнюсе. На первом этапе будет построено 145 квартир, которые будут принадлежать жилому фонду EfTEN, концентрирующемуся на сдаче жилья в аренду.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Временное правительство с большими амбициями
В процедуре смены правительства остался последний ритуальный акт – принесение присяги новым кабинетом. Чего ждать от новых министров, рассказывает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В процедуре смены правительства остался последний ритуальный акт – принесение присяги новым кабинетом. Чего ждать от новых министров, рассказывает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
А что, если Россия правда отключит Европу от своего газа? Решающий день — 22 июля
Россия и Европа — на грани газовой войны: крупнейший трубопровод для поставок российского газа в ЕС «Северный поток» до 21 июля закрыт на техобслуживание, но европейские чиновники не уверены, что Россия возобновит экспорт после этой даты. Шантаж ЕС дефицитом газа может стать новым аргументом России в борьбе за отмену санкций. Угроза пока не озвучена прямо, но напряжение нарастает. Теоретически у России есть все возможности перекрыть поставки, предупреждают экономисты. Как Европа (и весь мир) будет справляться с дефицитом ресурсов — и насколько серьезно пострадает в таком случае сам российский бюджет?
Россия и Европа — на грани газовой войны: крупнейший трубопровод для поставок российского газа в ЕС «Северный поток» до 21 июля закрыт на техобслуживание, но европейские чиновники не уверены, что Россия возобновит экспорт после этой даты. Шантаж ЕС дефицитом газа может стать новым аргументом России в борьбе за отмену санкций. Угроза пока не озвучена прямо, но напряжение нарастает. Теоретически у России есть все возможности перекрыть поставки, предупреждают экономисты. Как Европа (и весь мир) будет справляться с дефицитом ресурсов — и насколько серьезно пострадает в таком случае сам российский бюджет?
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: такими темпами она двузначной станет!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение