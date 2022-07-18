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18 июля 2022 в 10:12 Поделиться:









H&M окончательно уходит из России

H&M приостановила работу в России в марте 2022 года. Фото: ALEXEY MALGAVKO

Приостановившая еще в марте 2022 года работу в России шведская компания H&M объявила об окончательном уходе с рынка.

Общие расходы на сворачивание бизнеса в РФ в группе оценивают примерно в 2 млрд шведских крон (около 10,9 млрд руб. по курсу 5,46 руб. за 1 крону), из них около 1 млрд крон окажет влияние на выручку группы, указано в заявлении, передает « Коммерсантъ ».

Вся сумма будет включена в качестве единовременных расходов в результаты третьего квартала нынешнего года. В H&M Group планируют временно открыть физические магазины, чтобы распродать оставшиеся в России товарные запасы, также говорится в сообщении.

H&M Group основана в 1947 году в Швеции, в России работает с 2009 года. Управляет одноименной торговой маркой, а также брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday. По итогам 2021 года чистая прибыль всей группы выросла в девять раз и составила $1,2 млрд. В России компания к началу 2022 года управляла почти 170 офлайн-магазинами, выручка ООО «Эйч энд эм» в прошлом году составила около 75 млрд руб., чистая прибыль — 6,9 млрд руб.

Многие операторы торгцентров готовились к тому, что приостановившие работу в России ритейлеры так и не откроют свои магазины, констатирует глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. В Москве на объекты H&M претендует сразу по несколько компаний за раз, рассказывает она: «Ритейлер занимал ликвидные и известные всем площади. В регионах и менее популярных локациях ситуация с арендаторами более сложная». В результате ухода H&M по всей стране освободится до 250 тыс. кв. м торговых площадей, заявил «РИА Новости» вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин.

Среди тех, кто будет занимать площади ушедшего ритейлера, Марина Малахатько называет крупные российские компании, такие как Melon Fashion Group (Zarina, Love Republic, Sela), 12Storeez, а также турецкие холдинги и итальянскую TerraNova, активно занимающую позиции на рынке. Кроме того, продолжает эксперт, на объекты уходящих брендов претендуют непрофильные игроки, например, фитнес-центры и сервисные компании. «Но операторам будет сложно получать прежнюю выручку, которая складывается из фиксированной ставки и процента от оборота арендатора»,— считает госпожа Малахатько.