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    Союз городов и волостей Эстонии: необходимо ввести чрезвычайную ситуацию

    Альтернатива газу – другие виды топлива, но для их использования требуется разрешение Департамента окружающей среды, для которого в свою очередь нужно решение о чрезвычайной ситуации.Фото: Shutterstock

    Возникли серьезные перебои с поставами природного газа, а меры рынка не обеспечивают достаточное снабжение газом, поэтому речь идет о чрезвычайном ситуации на государственном уровне или угрозе ее возникновения, считают в Союзе городов и волостей Эстонии (ELVL), передает rus.err.ee.

    Исполнительный директор союза Вейкко Лухалайд раскритиковал озвученную недавно Министерством экономики и коммуникаций позицию, согласно которой решение чрезвычайных ситуаций, вызванных перебоями с поставками газа, является задачей местных самоуправлений: «Мы считаем, что ситуация, когда работа централизованного теплоснабжения может быть прервана из-за нехватки газа по всей стране, не может быть решена на уровне местного самоуправления. Перебои с газоснабжением в масштабах всей страны или угроза их возникновения не являются вопросами местного уровня. Проблема в том, что даже если газ имеется, то какой будет его стоимость и что это будет означать для жителей».
    Альтернатива газу – другие виды топлива, но для их использования требуется разрешение Департамента окружающей среды, для которого в свою очередь нужно решение о чрезвычайной ситуации.
    «Мы считаем, что нынешняя ситуация соответствует как минимум двум условиям: есть существенные перебои с поставками природного газа, а рыночные механизмы не обеспечивают достаточного снабжения газом. Так что речь идет о чрезвычайной ситуации на государственном уровне или ее угрозе», – добавил Лухалайд.
    Он пояснил, что риск прекращения обеспечения теплоснабжения предприятиями может возникнуть, если фирмы не смогут получить необходимый для производства природный газ.

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