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19 июля 2022 в 9:42 Поделиться:









Турция угрожает затормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Все страны НАТО должны ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, прежде чем они станут членами альянса. Фото: Shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил затормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает Yle.

По словам Эрдогана, это произойдет, если страны не выполнят то, что было согласовано в так называемом «меморандуме о сотрудничестве».

Турция неоднократно призывала Финляндию и Швецию выдать людей, которых она считает террористами. Турция выдвинула и другие требования.

Все страны НАТО должны ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, прежде чем они станут членами альянса.