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    Турция угрожает затормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

    Все страны НАТО должны ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, прежде чем они станут членами альянса.Фото: Shutterstock

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил затормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает Yle.

    По словам Эрдогана, это произойдет, если страны не выполнят то, что было согласовано в так называемом «меморандуме о сотрудничестве».
    Турция неоднократно призывала Финляндию и Швецию выдать людей, которых она считает террористами. Турция выдвинула и другие требования.
    Все страны НАТО должны ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, прежде чем они станут членами альянса.

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