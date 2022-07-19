Турция угрожает затормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Все страны НАТО должны ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, прежде чем они станут членами альянса.Фото: Shutterstock
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил затормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает Yle.
По словам Эрдогана, это произойдет, если страны не выполнят то, что было согласовано в так называемом «меморандуме о сотрудничестве».
Турция неоднократно призывала Финляндию и Швецию выдать людей, которых она считает террористами. Турция выдвинула и другие требования.
Все страны НАТО должны ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, прежде чем они станут членами альянса.
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