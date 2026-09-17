Revolut поставили на счетчик: хакеры требуют 3 млн долларов за данные клиентов

Хакерская группировка iamnotavillain заявила, что получила доступ к личным данным клиентов Revolut, и потребовала от необанка выкуп в размере 3 млн долларов. В противном случае злоумышленники угрожают продать похищенную информацию, пишет Financial Times
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Требование было опубликовано 16 сентября на одном из сайтов. Хакеры потребовали выплатить 3 млн долларов или эквивалентную сумму в криптовалюте Monero в течение 24 часов. На сайте был размещен таймер обратного отсчета.
Журналисты Financial Times связались с представителями группировки. В качестве подтверждения наличия данных те продемонстрировали на видео несколько паспортов, водительских удостоверений и фотографий, которые, по их утверждению, принадлежат клиентам Revolut.
При этом хакеры заявили, что напрямую с Revolut не связывались и разместили требование о выкупе только на своем сайте. В Revolut подтвердили Financial Times, что не получали от злоумышленников каких-либо требований.
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О возможной утечке стало известно несколькими днями ранее. International Cyber Digest 13 сентября сообщил, что неизвестные хакеры опубликовали часть данных клиентов Revolut и потребовали от банка выкуп. Его размер тогда не назывался. Кроме того, хакеры угрожали раскрыть информацию, связанную с внутренней работой Revolut.
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