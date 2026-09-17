Никто не проверял счета: председатель квартирного товарищества присвоил 8278 евро
Четыре года никто не замечал, куда на самом деле уходили деньги квартирных товариществ. В общей сложности с помощью фиктивных счетов 8278 евро осели в кармане председателя квартирного товарищества. Куда смотрел бухгалтер КТ?
«Мы с тревогой смотрим, что будет со всей этой сагой»
Суд назначил временного банкротного управляющего компании, построившей новый жилой комплекс Vektor на Пярнуском шоссе в Таллинне. Помимо крупной налоговой задолженности, квартирное товарищество, представляющее жильцов дома, требует от застройщика погасить долг по коммунальным счетам.
Когда вместо комфортного проживания в новой квартире круглый год приходится мыться под прохладным душем, а зимой включать электричество, чтобы согреться, приятного мало – особенно, если срок гарантии застройщика уже истек. «Инженерная начинка» – вот на что надо обращать внимание при покупке нового жилья, подчеркивает эксперт.
Участники прошедшего в этом году летнего университета Союза квартирных товариществ (EKÜL) Эстонии пришли к выводу, что КТ следует предоставить больше полномочий решать, можно ли сдавать квартиры в доме в аренду, прежде всего краткосрочную, и на каких условиях.
Бесконечные проблемы с отоплением вынудили квартирное товарищество самостоятельно установить новые тепловые насосы. Однако жильцы намерены взыскать сотни тысяч евро, которые потребуются на эти работы, с построившей дом биржевой компании Nordecon.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.